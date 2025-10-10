Újabb tiszás aktivista borította a bilit, kitálalt a belső viszonyokról

„A tegnapi nappal úgy döntöttem, lemondok a Sziget vezetői pozíciójáról, és a Sziget tevékenységét felfüggesztem, felfüggesztjük” – írta közösségi oldalán a nagykállói Harangod Tisza Sziget egykori kapcsolattartója. Arató Miklós bejegyzéséből kiderül, Magyar Péter közösségében nem találta meg a számításait.

Mint írta, sajnos az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy a kezdeti ígéretek és a valóság közötti szakadék egyre mélyült, és a vágyott stabilitás, a kiszámíthatóság, valamint a megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált.

Nem tudunk és nem akarunk olyan környezetben dolgozni, ahol az alapvető emberi értékek, mint a kölcsönös tisztelet és a konstruktív együttműködés, hiányoznak, és a belső ellentétek mindent felülírnak

– fogalmazott.

Külön kiemelte, hogy állítása szerint súlyosan érintette közösségét a megyei és az országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) szintű működésben tapasztalható, egyre intenzívebbé váló, úgynevezett mobbing jelensége. Kifejtette:

a mobbing lényegében egy munkahelyi vagy szervezeti pszichoterror.

„Ez azt jelenti, hogy egy személyt vagy egy csoportot rendszerszintű zaklatásnak, megalázásnak, kirekesztésnek tesznek ki. Ez megjelenhet szóbeli bántalmazásban, gúnyolódásban, fontos információk visszatartásában, a munkatársak elszigetelésében, vagy épp megalázó feladatok adásában. A célja, hogy ellehetetlenítse a munkát, lerombolja az érintettek önbecsülését, és végül kiszorítsa őket a szervezetből” – magyarázta.

Arató Miklós elmondása szerint ezt a problémát már többször, több Sziget is jelezte, de azóta a helyzet nemhogy javult, hanem a mobbing folyamatosan erősödött. „Ez a légkör teljesen ellehetetleníti a hatékony és lelkes munkát, és ellentmond minden olyan értéknek, amit képviselni szerettünk volna” – mutatott rá.

„Nem tudok, tudunk már hitelesen részt venni egy olyan mozgalomban, ahol ilyen belső feszültségek és akár etikátlan viselkedések dominálnak, ahol hiányzik az az egység, ami valóban az ország érdekeit szolgálná” – írta.