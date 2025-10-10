Zavar az erőben: saját pártjukat hibáztatják a tiszások az adatszivárgás miatt

Fel kellett volna készülnie a Tiszának arra, hogy bármikor támadás érheti az appot – írta a Tisza párt aktivistája az egyik Tisza-sziget közösségi chatjében. Lapunk informátora szerint a Tisza Párt vezetésének is komoly fejtörést okoz, hogy az aktivisták és a koordinátorok is őket hibáztatják az adatszivárgási botrány miatt.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Az aktivisták egyik problémája, hogy

sokuk minősített személyes adatai is kiszivárogtak, így pedig máris többekhez spam levelek és hívások tömege fut be.

A Tisza Párt egyik támogatója emellett az állítólagos beszivárgó titkosszolgálati ügynökkel kapcsolatban kiemelte,

erre is fel lehet ám készülni, nem kell mindenkit válogatás nélkül felvenni fontos pozíciókba. De igaz ez a fejlesztőkre is.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.

A Radnai Márkhoz köthető levélben ugyanakkor azt írják,

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a TISZA közösségéhez köthető email cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem tesz említést, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatja. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezi a botrányt.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben.

Mintegy húszezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.