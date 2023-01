A Parc kávézó Hátszegen, a Retyezát hegység vonzáskörzetében

Hazafelé tartva a legközelebb eső városban, Hátszegen álltunk meg enni. Kivételesen, és a jelek szerint nem épp ihletett módon nem a Tripadvisoron, hanem a Google Mapsen választottam ki egy tűrhetőnek tűnő egységet, amelyet már említettem e rovatban egy vargabetű erejéig. Egyébként a Parc caffe a második helyen áll a Tripadvisoron, de az első helyezett Art Grill Bistro ételfotói meggyőzőbbek. Erre azonban csak később derült fény.

Az ember hajlamos a saját maga által rendelt ételek alapján megítélni egy éttermet, annak ellenére, hogy megkóstolja mások fogásait is. A Parc cafféban a süllőmet valamiféle palacsintaszerű bunda borította, ezt értették a „rántott” elkészítési mód alatt. A „pane” kifejezés nem határozza meg ugyan pontosan a kisütött alapanyag bundáját, de a románok is szinte minden esetben bécsi, azaz liszt-tojás-prézlis panírt értenek alatta. Végső soron akár ez a valami is beleférhet a fogalomba, de hogy csalódást okozott, az tény. A hal sem hozta az elvárt frissességet. Mindennek tetejében a szottyadt sült krumpli szinte teljesen hidegen érkezett. Ez fogás értékelhetetlen volt.

A kamaszkorú gyerekek, aki szinte kivétel nélkül pizzát ettek, meg voltak elégedve, nem is értették, hogy miért húzom az orrom. Pedig egymás közt legyen szólva, a pizzasütés rejtelmeibe sem ásták bele magukat igazán a konyhán dolgozók, azt sejtettem, hogy a feltétek olcsó, nagyipari minőséget képviselnek majd, de bizony a pizzatészta is gyengécskének bizonyult.