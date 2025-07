Komoly veszélyt rejt a kapszulás kávéfőző használata

A kávékapszula és a kapszulás kávéfőző nem olyan új találmány, mégis az utóbbi években terjedt el igazán idehaza. A nagy múltú élelmiszeripari vállalat, a Nestlé a hetvenes években szerzett szabadalmat az egyszer használatos, egyadagos kávékapszulákra, a megfelelő kávégépet pedig majd tíz évvel később, a nyolcvanas évek derekán hozták forgalomba. A kapszulás kávéfőző tehát negyven éve létezik és négy évtizede használják az emberek. Sokan pedig nem is tudják, hogy milyen veszélyeket rejt magában ez az egyszerű kis gép.

A kapszulás kávéfőző veszélyei

A kotyogós kávéfőzőt minden használat előtt megtisztítjuk, hiszen csak úgy lehet benne egy újabb adag kávét lefőzni, ha nincs benne a zacc és a szűrőt is elöblítjük folyó víz alatt. Ezzel szemben a kapszulás kávéfőző kis ajtaját csak fel kell nyitni, behelyezni egy új kapszulát, lecsukni és már nyomhatjuk is a gombot. Legfeljebb a víztartályt kell feltölteni, ha kiürült. Épp ezért sokaknak szinte meg sem fordul a fejében, hogy a gépet ugyanúgy, sőt talán még gyakrabban kellene tisztítani, mint bármely más eszközt.

A kapszulás kávéfőzőt ajánlott hetente egyszer alaposan kitisztítani, negyedévente pedig elvégezni a vízkőtelenítést, hogy a gép ne csak sokáig jól működjön, de a használóit se betegítse meg!

A kapszulás kávéfőző ugyanis hemzseghet a baktériumoktól, ha nem takarítjuk. A legkoszosabb részei a csepegtetőtálca, a belső kapszulatartó és a víztartály, ami nemcsak vízkövesedhet, de akár algásodhat is. Ha ilyen vízből főzött kávét iszunk, az meg is betegíthet minket, az algás víz például hasmenést, hányingert és hányást, sőt akár komolyabb fertőzéseket is okozhat.

A kapszulás kávéfőző tisztítása

A kávéfőző alkatrészeit rendszeresen meg kell tisztítani annak érdekében, hogy a működése optimális legyen, az élettartama ne csökkenjen drasztikusan, a kávé minősége is jó legyen és persze azért is, hogy ne legyünk betegek a reggelente lefőzött feketétől. A szakértők szerint egyes alkatrészeket naponta, másokat hetente érdemes tisztítani, negyedévente pedig a vízkőtelenítésre is sor kell, hogy kerüljön.

Napi tisztítási feladatok:

A csepegtetőtálca és kapszulatartó kiürítése.

A víztartály elmosása és megszárítása levegőn.

Heti tisztítási feladatok:

A csepegtetőtálca és kapszulatartó elmosása, megszárítása.

A gép külső részeinek letakarítása.

3 havi tisztítási feladatok:

A kávégép és a víztartály vízkőtelenítése.

Így vízkőtelenítsük a kapszulás kávéfőzőt

A kapszulás kávéfőzőkhöz a gyártók árulnak saját márkás vízkőoldót, ami lehet tisztítókapszula vagy valamilyen folyadék. Vízkőoldót házilag is készíthetünk, erre a legjobb megoldás az ecet, amit hígítva érdemes a gép tartályába tölteni. Minden esetben ajánlott átolvasni a gép használati utasítását, található-e rajta vízkőtelenítő üzemmód, vagy van-e bármilyen tanács a leírásban, hogyan, mivel és milyen gyakran érdemes elvégezni a tisztítást.

Fontos tanács, hogy bármilyen vegyszerrel is történik a kapszulás kávéfőző tisztítása, minden esetben alaposan öblítsük ki az alkatrészeket vízzel, hogy semmilyen kemikália ne maradjon bennük!

Így nem lesz vízköves a kávéfőző

Annak érdekében, hogy megelőzzük a vízkő kialakulását, érdemes a csapvíz helyett szűrt vizet használni. A boltokban többféle vízszűrőbetétes kancsót kapni, ezekkel könnyen tisztítható a csapvíz, ami nemcsak fogyasztásra kiváló, de kávéfőzés során is ajánlott használni a gép védelme érdekében.

