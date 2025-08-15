7 megdönthetetlen érv, miért szerezzünk be egy menő kuktát!

A háztartásvezetés, a főzés során is rendkívül fontos tényező az idő. Minél gyorsabban tudunk valamit elvégezni, megfőzni, annál több idő marad másra, esetleg magunkra. Erre a problémára kínál megoldást a kukta nevű fazék.

A kukta fazék jelentősen lerövidíti a főzési időt/ Fotó: Plernz / Shutterstock

Ez régebben is így volt, ma is szempont – az élelmiszeripar, meg a nagy, konyhai eszközöket fejlesztő, árusító cégek nagyon is szem előtt tartják ezt a tényezőt. Egyre másra rukkolnak elő új meg új megoldásokkal, új konyhai gépekkel (pl. air fryer), amik felgyorsítják, vagy egyszerűsítik a főzési folyamatokat. Időt spórolnak nekünk és ez jó.

De közben kicsit háttérbe is szorulhatnak olyan eszközök, amiket nem kell „feltalálni”, mert régóta elérhetőek, sokan használták, használják is, de valamiért nincsenek fókuszban.

Ilyen csodaeszközünk a kukta

A jó öreg kukta, ami nem más, mint egy vastag falú fémedény, egy „speciális” fazék, szorosan záródó, szeleppel ellátott fedővel a tetején.

Annak idején nászajándékba kaptam egyet én is. Szerintem az esküvő másnapján el is raktam. A kamra legmélyére. Nem mértem fel hatékonyságát, és féltem is tőle egy kicsit. Sok mendemonda keringett felrobbanó kuktáról, sérülésekről. Ám ha történt is valaha „kuktabaleset”, sok esetben valószínűsíthető volt az emberi tévedés, vagy a szükséges információk hiánya.

A kukta fazék ugyanis pont annyira veszélyes, amennyire veszélyes az, ha gáztűzhelyen főzünk. Gondosan ügyelni kell a szabályokra és akkor (remélhetőleg) nem lesz baj.

Visszatérek az én kuktámra, amit sokáig igazságtalanul rejtegettem, szinte bontatlanul a kamra mélyén. Egészen addig, amíg egy vendégségben csülkös bablevessel nem kínáltak. Kuktában főzte a háziasszony. A szemem láttára dobta a kuktába a hozzávalókat és körülbelül egy óra múlva már tálalta is a fogást. A csülkös babot, amit én órákig főztem akkoriban,

Elő is kaptam a kuktát otthon, bizalmat szavaztam neki, és annyit elmondhatok, hogy az egyik legfőbb szövetségesemmé vált az évek alatt nagycsaládossá növekedett háztartásomban.

Átlagosan megfelezte a főzés idejét, néha még a felénél is gyorsabban kész lett egy-egy fogás, – így aztán nagy becsületre tett szert a szememben. Négy gyerek mellett minden perc aranyat ért számomra. Egyetlen ok miatt került aztán parkoló pályára a mi kuktánk – kinőttük.