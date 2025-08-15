kuktakonyhafőzés

7 megdönthetetlen érv, miért szerezzünk be egy menő kuktát!

A konyha egyik legnagyobb időzsonglőre régóta ott lapulhat a kamrádban, csak épp nem használod. A kukta nemcsak felezi a főzési időt, hanem zamatosabb, szaftosabb ételeket varázsol az asztalra, miközben energiát és vitamint is spórol. Itt van hét megdönthetetlen érv, miért érdemes elővenni – vagy beszerezni – egyet.

Munkatársunktól
2025. 08. 15. 11:52
A kukta átlagosan megfelezi a főzési időt Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háztartásvezetés, a főzés során is rendkívül fontos tényező az idő. Minél gyorsabban tudunk valamit elvégezni, megfőzni, annál több idő marad másra, esetleg magunkra. Erre a problémára kínál megoldást a kukta nevű fazék. 

kukta
A kukta fazék jelentősen lerövidíti a főzési időt/ Fotó: Plernz / Shutterstock

Ez régebben is így volt, ma is szempont – az élelmiszeripar, meg a nagy, konyhai eszközöket fejlesztő, árusító cégek nagyon is szem előtt tartják ezt a tényezőt. Egyre másra rukkolnak elő új meg új megoldásokkal, új konyhai gépekkel (pl. air fryer), amik felgyorsítják, vagy egyszerűsítik a főzési folyamatokat. Időt spórolnak nekünk és ez jó.

De közben kicsit háttérbe is szorulhatnak olyan eszközök, amiket nem kell „feltalálni”, mert régóta elérhetőek, sokan használták, használják is, de valamiért nincsenek fókuszban.

Ilyen csodaeszközünk a kukta

A jó öreg kukta, ami nem más, mint egy vastag falú fémedény, egy „speciális” fazék, szorosan záródó, szeleppel ellátott fedővel a tetején.

Annak idején nászajándékba kaptam egyet én is. Szerintem az esküvő másnapján el is raktam. A kamra legmélyére. Nem mértem fel hatékonyságát, és féltem is tőle egy kicsit. Sok mendemonda keringett felrobbanó kuktáról, sérülésekről. Ám ha történt is valaha „kuktabaleset”, sok esetben valószínűsíthető volt az emberi tévedés, vagy a szükséges információk hiánya.

A kukta fazék ugyanis pont annyira veszélyes, amennyire veszélyes az, ha gáztűzhelyen főzünk. Gondosan ügyelni kell a szabályokra és akkor (remélhetőleg) nem lesz baj.

Visszatérek az én kuktámra, amit sokáig igazságtalanul rejtegettem, szinte bontatlanul a kamra mélyén. Egészen addig, amíg egy vendégségben csülkös bablevessel nem kínáltak. Kuktában főzte a háziasszony. A szemem láttára dobta a kuktába a hozzávalókat és körülbelül egy óra múlva már tálalta is a fogást. A csülkös babot, amit én órákig főztem akkoriban, 

Elő is kaptam a kuktát otthon, bizalmat szavaztam neki, és annyit elmondhatok, hogy az egyik legfőbb szövetségesemmé vált az évek alatt nagycsaládossá növekedett háztartásomban.

Átlagosan megfelezte a főzés idejét, néha még a felénél is gyorsabban kész lett egy-egy fogás, – így aztán nagy becsületre tett szert a szememben. Négy gyerek mellett minden perc aranyat ért számomra. Egyetlen ok miatt került aztán parkoló pályára a mi kuktánk – kinőttük.

Miért olyan jó egy kukta fazék a konyhában?

  1. A kukta jelentősen lerövidíti a főzési időt – a nehezen puhuló alapanyagok, a bab, a marhahús se kihívás, a forró, koncentrált gőz okán garantáltan minden puha lesz benne.
  2. A benne készített hús nem tud kiszáradni, a fogások szaftosak lesznek.
  3. Zamatosabbak, ízesebbek lesznek a benne készült ételek, jobban érvényesülnek a fűszerek.
  4. A kukta fazék használatával vitaminok jelentős része az ételben marad.
  5. Kevesebb szaggal, „folttal” jár a főzés.
  6. Kisebb az esélye annak, hogy odakap, odaég az étel (de azért a kuktánál is figyelni kell a főzési időre).
  7. Jelentős mennyiségű energiát spórolhatunk meg főzés során.

Mire ügyeljünk nagyon, ha kuktavásárlás mellett döntünk?

A kukta használati utasítása fontos szabályokat tartalmaz – betűről betűre tartsd azt be!

  • A kuktán, az edényen belül van egy jelzés- addig lehet feltölteni. Ha nem találjátok a jelet, akkor kétharmadnál soha ne töltsd felül, mert kell a hely a főzés során keletkező gőznek.
  • Extra fontos kukta szabály: főzés után a szeleppel engedd ki a gőzt!
  • A fedelet főzés után csak akkor nyisd ki, ha a gőzt kieresztetted és a nyomásjelző ezt engedi. Előtte soha!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.