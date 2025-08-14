Orosházi kalandozások a Diófa csárdától a Gyopáros fürdőn, s a Rock klubon keresztül a Mandula étteremig

Orosháza közel 25.000 lelkes város a Viharsarokban. Legfőbb turisztikai vonzereje a Gyopárosfürdő (https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu/) névre keresztelt rendkívül igényesen kialakított komplexum. Több medence, gyönyörű, zöld környezet, erdő-szegélyezte látóhatár, a gyep gondozott, a tavon lehet vízibiciklizni. Több vendéglátóegység is működik a fürdő keretében, amit a minap vettünk célba.

Negyed évszázada Arad a kiindulási pontunk, mely ebben a tekintetben szerencsés pozicionáltságú település. Nemcsak a Maros kanyarulatában kialakított saját strandja hatalmas kiterjedésű, de 75 kilométeres körzetébe esik Makó híres-neves Hagymatikuma, Gyula a hasonlóan ismert és népszerű Várfürdővel és Orosháza is. Érdekes, hogy ide járnak át a legkevesebben, ami abból a szempontból cseppet sem hátrány, hogy az a legutolsó, amire egy anyaországba látogató partiumi magyar vágyik, hogy lépten-nyomon román szót halljon ott is.

Orosházi programunk startpontjául a Diófa csárdát választottuk, ahol jártam már valamikor a kétezres évek legelején, s azzal a benyomással maradtam, hogy fősodratú, korrekt hely.

Azzal együtt, hogy a beltér dekorációja szerény. Furcsa, hogy a kopár falakat nem tartották fontosnak képekkel és/vagy népi kerámiákkal díszíteni, a csárdadizájn megannyi tetszetős megoldást kínálna. A kerthelyiség kellemes, a repkénnyel befuttatott szeparék rendkívül hangulatosak.

Az étlapon a hagyományos magyar konyha fogásai sorjáznak. Az nem feltétlenül bizalomgerjesztő, hogy csirkemellből annyi fogást készítenek, mint amennyi sok új hullámos bisztróban összesen szerepel az étlapon, de nézzük a jót, több vonzó fogást is tartanak, az általunk rendelteken kívül kacsamájat zsírjában, tatárbifszteket, csülökből készült ételeket, harcsapaprikást túrós csuszával, fogast többféleképpen, hogy csak párat említsek.

A várakozás igencsak elnyúlt. Fél óra elteltével illik megköszönni a vendég türelmét, bő negyven perc után meg különösen. Ez elmaradt. Nem morgolódtunk volna, viszont egyikünk roston sült harcsa helyet csirkemellet kapott, úgy, hogy ez a lehetőség fel sem merült. A „csirke” kifejezés rendeléskor el sem hagyta szánkat, egyébként is a csirke- és pulykamell lenne az utolsó fogás, amit étteremben rendelnék.