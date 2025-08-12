kortizolszintegészségtáplálkozás

5 módszer a kortizolszint csökkentésére

A tartós stressz nemcsak a közérzetünket, hanem a hormonháztartásunkat is felboríthatja. A folyamatosan magas kortizolszint hosszú távon kimerítheti a mellékvesét, és komoly testi-lelki panaszokat okozhat – a krónikus fáradtságtól a magas vérnyomáson át egészen az immunrendszer legyengüléséig. Öt bevált módszert mutatunk, amelyek segíthetnek helyreállítani a szervezet egyensúlyát és csökkenteni a stresszhormon szintjét.

2025. 08. 12. 18:01
Az éhgyomorra ivott kávé nemcsak az energiaszintünket, a kortizolszintünket is növeli Fotó: Roman Samborskyi Forrás: Shutterstock
Gyomorpanaszok, gyakori megfázás, magas vérnyomás, izomgyengeség, alvászavar, hangulatingadozás, ingerlékenység, krónikus fáradtság, bőrproblémák, látászavar, csillapíthatatlan étvágy – ezek a magas kortizolszint legárulkodóbb jelei. Bár könnyen legyintünk rájuk, érdemes őket komolyan venni, ha ugyanis a kortizolszint folyamatosan magas, az mind a mentális, mind pedig a fizikai egészségünkre rányomja a bélyegét.

Alvászavar, hangulatingadozás, ingerlékenység, krónikus fáradtság, bőrproblémák, látászavar, csillapíthatatlan étvágy – ezek a magas kortizolszint legárulkodóbb jelei
Alvászavar, hangulatingadozás, ingerlékenység, krónikus fáradtság, bőrproblémák, látászavar, csillapíthatatlan étvágy a magas kortizolszint legárulkodóbb jelei/ Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Mi az a kortizol?

A kortizol egyike annak a több mint 50 hormonnak, melyeket a mellékvese termel. Míg párja, az adrenalin megemeli a pulzust, gyorsítja a légzést és fokozza az izmok vérellátását vészhelyzetben – vagy minden olyan helyzetben, amelyet a testünk vészhelyzetnek minősít –, addig az stresszhormonként is ismert kortizol energiát szabadít fel, hogy azt a testünk vészhelyzet esetén hasznosítani tudja.

A probléma ott kezdődik, hogy szervezetünk nem mindig tud különbséget tenni egy ránk vadászó ragadozó és egy kupac megválaszolatlan e-mail között, így előfordulhat, hogy egy különösen terhelt időszakban gyakrabban kapcsol „vészhelyzet-üzemmódba”, ezáltal tartós leterheltség alatt tartva testünket és hormonháztartásunkat. Ha a stressz krónikussá válik és kortizolszintünk nemcsak alkalmanként szökik az egekbe, de hosszabb távon ott időzik, a mellékvese könnyen kimerülhet, ami hormonproblémákhoz és súlyos hiánybetegségekhez vezethet.

De mégis mi a megoldás? 

Kiegyensúlyozott étrend

Bár a kutatók még mindig vizsgálják az étrend és a kortizolszint közti kapcsolatot, annyi bizonyos, hogy a telített zsírsavakban és cukorban gazdag ételek növelik, míg a rostgazdag összetevők stabilizálják a stresszhormon mennyiségét a szervezetünkben.

Koffeinbevitel csökkentése

Igaz, hogy a reggeli kávé – kiváltképp éhgyomorra fogyasztva – segít berobbantani a napunkat, ám sajnos a kortizolszintünket is. A kutatók szerint a kávé koffeintartalma váltja ki a legmeredekebb kortizolemelkedést, de a kóla vagy az energiaitalok sem segítenek. Egészségünk érdekében érdemes tehát megfontolni, hogy csökkenthetjük a napi adagot.

Mozgás

Ez ugyan elsőre ellentmondásnak tűnhet, mivel a fizikai megterhelés is egyfajta stresszel jár, azonban kontrollált természete miatt a mozgás inkább segít a természetes kortizolciklus kialakításában.

Elegendő alvás

Bár könnyű abba a csapdába esni, hogy csekélyke szabadidőnket az alvás rovására nyújtjuk meg, legyünk óvatosak! Ajánlott a napi legalább 6–8 óra alvás, illetve a pihentetőbb ágyban töltött idő érdekében egy bejáratott (telefonmentes) esti rutin kialakítása.

Stressz csökkentése

A legnagyobb hangsúlyt a stresszfaktorok azonosítására és féken tartására érdemes helyeznünk. Érdemes végiggondolnunk, mi az, amitől nyugtalannak, feszültnek érezzük magunkat, illetve azt is, hogy pontosan mi kapcsol ki bennünket. Egy forró fürdő? Egy jó könyv? Egy kis idő a családdal? Egy séta a természetben? Ha megvan, iktassunk be belőlük minél többet a napirendünkbe!

Természetesen előfordulhat, hogy a tünetek krónikus jellege, súlyossága meghaladja a tolerált szintet. Ebben az esetben bátran forduljunk szakemberhez: háziorvosunkhoz vagy egy endokrinológushoz.

Forrás

