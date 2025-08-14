uborkalevesnyár

Ez volt az angol arisztokrácia kedvenc előétele, ma filléres finomság

Az uborkára valószínűleg sosem gondoltunk igazán előkelő zöldségként. A 19. század brit udvarházakban pedig gyakori vendég volt a konyhán és asztalon is, ráadásul nem csupán salátaként, hanem főzve, töltve, párolva vagy levesként egyaránt. Az uborkaleves például igazi kuriózumnak számított az úri körökben.

2025. 08. 14. 14:44
Ha uborkalevesről van szó, kísérletezzünk bátran a meleg tálalással is
Ha uborkalevesről van szó, kísérletezzünk bátran a meleg tálalással is Fotó: VicaTs Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bridgertonból vagy a Downton Abbey-ből ismert 19. századi angol előkelő udvarházakhoz mindig tartozott egy terebélyes konyhakert. Ezekben az ügyes kertész szinte bármit meg tudott termeszteni, az uraságok pedig kifejezetten büszkék voltak arra, hogy a hozzávalók frissek és háztájiak. Arról nem is beszélve, hogy gyakran szezonon kívüli finomságokat is meg tudtak maguknak termelni, amelyekkel boldogan kérkedhettek a vendégek előtt. Amikor azonban nem üvegházi egzotikumok kerültek a tányérra, a szakácsok azon versengtek, hogy ki tudja a leghétköznapibb hozzávalókból a legelőkelőbb fogásokat varázsolni. Így volt kedvelt hozzávaló akkoriban a ma már mellőzött fehérrépa, a fodros kel, vagy éppen az uborka, és a belőle készült uborkaleves.

uborkaleves
Bár egy hideg uborkaleves fantasztikus csemege lehet a meleg nyári napokon, az úri asztalokra 200 évvel ezelőtt melegen került/ Fotó: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock

Uborkaleves, a hűsítő nyári finomság

Talán a mi háztartásunknak nem képezi részét sem a kertész, sem pedig a szakácsnő, akadnak azért olyan receptek, amelyek ritkaságuk miatt szinte egzotikusnak hatnak, és meglepő sikert arathatnak. Ilyen például a hideg uborkaleves is.

Alapja nem más, mint a közönséges kígyóuborka, amelyet tavasztól őszig (sőt, télen is) bármelyik piacon vagy szupermarketben beszerezhetünk. Az alapreceptek általában joghurttal, tejszínnel vagy tejföllel – esetleg ezek kombinációival – vegyítik a friss uborkát, amelyet aztán sóval, borssal petrezselyemmel fűszereznek. A bőségesebb változatokban már a csirkealaplé és a hagyma is szerepet kap, illetve igény szerint felturbózhatjuk a levest kovászos uborkával. Az ízlésünknek megfelelően a fűszerezés is vadulhat: a levesbe kerülhet dió, kapor, illetve akár Cayenne-bors és csili is. 

Az angol arisztokrácia melegen fogyasztotta

Bár egy hideg uborkaleves fantasztikus csemege lehet a meleg nyári napokon, az angol arisztokrácia úri asztalaira 200 évvel ezelőtt melegen került. Ilyenkor az feldarabolt zöldséget a hagymával és az alaplével együtt forralták fel, főzték puhára, majd tejszínnel és fűszerekkel együtt pürésítették az utolsó, rövid forralás előtt, pont, mint bármelyik mai krémleves esetén. Ha vállalkozó kedvünkben meg szeretnénk lepni magunkat vagy vendégeinket egy igazán klasszikus, nemesi fogással, kísérletezzünk bátran a meleg tálalással, ahogy az angol arisztokrácia köreiben készült.

Hideg uborkaleves recept (4 főre)

Hozzávalók:

  • 2 közepes kígyóuborka (kb. 500 g)
  • 400 g natúr joghurt (lehet görög joghurt is, ha sűrűbbre szeretnénk)
  • 200 ml hideg víz vagy zöldségalaplé
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 2 evőkanál frissen facsart citromlé
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 kis csokor friss kapor (vagy menta, ha mediterránabb ízt szeretnénk)
  • só, frissen őrölt bors ízlés szerint

Tálaláshoz (opcionális):

  • jégkockák
  • pirított kenyérkocka vagy grissini
  • kevés extra kapor/menta a tetejére

Elkészítés:

  1. A hideg uborkaleves elkészítéséhez az uborkákat alaposan megmossuk, és héjastul vagy meghámozva (ízlés szerint) felkockázzuk.
  2. Egy turmixgépbe tesszük az uborkát, joghurtot, hideg vizet/alaplevet, a citromlevet, az olívaolajat, a megtisztított fokhagymát és a felaprított kaprot.
  3. Selymesre turmixoljuk, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
  4. Legalább 1 órára hűtőbe tesszük, hogy jól lehűljön és az ízek összeérjenek.
  5. Hidegen tálaljuk, akár jégkockával, a tetejére friss zöldfűszert szórva.

Tipp: Ha a hideg uborkelevest különlegessé szeretnénk tenni, egy kevés reszelt citromhéj vagy egy marék durvára tört dió is mehet bele tálaláskor.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.