Ezt sokan elrontják, amikor tejfölös uborkasalátát készítenek

Vannak nagy magyar klasszikusok, és ilyen a csirkepörkölt és a paprikás csirke is. Kínálhatjuk többféle körettel is, de mégis nokedlivel az igazi. Nem hiányozhat mellőle a savanyúság sem, akár a csalamádé, akár a kovászos uborka, mindegyik szuper, de ha van kapcsolat, aminek nem szabad, vagyis nem érdemes véget vetni, akkor az a csirkepaprikás és a tejfölös uborkasaláta házassága. Egyszerű és nagyszerű, ám sokan nem is tudják, milyen könnyű elrontani!

A tejfölös uborkasaláta akkor lesz tökéletes, ha lesózzuk előtte a karikára vágott uborkát Fotó: New Africa / Shutterstock

Ha ezt a lépést kihagyod, akkor elrontod a tejfölös uborkasalátát

Ahogy a neve is elárulja, két fő alapanyag szükséges: a tejföl és az uborka. Emellé persze kerül még só és fokhagyma is, meg egy kevés pirospaprika, amit keverhetünk rögtön a tejfölhöz, de tálaláskor is ráhinthetjük. Persze elhagyható. A tejfölös uborkasaláta akkor a legjobb, ha egy-két órát állt a hűtőben, az uborkakarikák vékonyra vannak szelve, megpuhultak, de mégis van bennük egy kis roppanósság. A tejfölös "krém" pedig sűrű, selymes és átjárta a fokhagyma aromája.

Könnyű azonban elrontani az összhatást, ha nem sózzuk le és nem nyomkodjuk ki előre az uborkát! Az uborka a tejfölbe kevert só hatására levet enged, és mivel sok folyadék van benne, ez alaposan feláztatja, felhígítja a tejfölt. Ezt azonban könnyű megelőzni!

Akárcsak a tócsni esetében a reszelt krumplit, vagy a cukkinfasírtnál a gyalult cukkinit, felhasználás előtt a karikára vágott kígyóuborkát is le kell sózni, majd állni hagyni, hogy levet engedjen. Erre azért van szükség, mert az uborkának magas a víztartalma, a só azonban kivonja belőle a nedvességet, amit aztán ki is tudunk facsarni-nyomkodni az uborkából. Ha ezt megtesszük, a tejfölös uborkasaláta nem fog felvizesedni, és az uborka is rögtön hamarabb megpuhul.

Íme a tejfölös uborkasaláta receptje

Hozzávalók:

2 db kígyóuborka

só

1 pohár tejföl

1 gerezd fokhagyma

ecet vagy cukor ízlés szerint

A tálaláshoz:

pirospaprika

Elkészítés: