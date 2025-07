Gasztronómiai élménnyé emelték a szervezők Balla Géza tusványosi borbemutatóját

Az esti borkóstolónak otthont adó sátorban került sor ugyanaznap délután a „Székely kultúrtáj és öreg házak új élete” című kötet bemutatójára egy gondolatébresztő beszélgetés keretében. Szőcs Előd, a sátor állandó séfje, a Taste of Transylvania fesztivál és a „Ferencesek főztje” című szakácskönyv kapcsán már e rovatban is szóba került szakember beszélgetett a szerzővel, Köllő Miklóssal. Az eszmecsere kulcsfogalma a „tradinnováció” volt, azaz a hagyományokat figyelembe vevő újítás.

Balla Géza borait is érdemes ezen a szemüvegen keresztül értelmezni. A legmodernebb technológiát használja, acéltartályban erjeszt, majd a fontosabb tételeket, a prémium fehérborokat és a legjobbakkal versenybe küldhető vörösborait fahordóban érleli. Ként igen, de adalékanyagokat nem használ. A saját, magyar szőlőfajtákra alapoz, elsősorban a Kadarkára, amiből nemcsak száraz borokat készít minden minőségi szegmensben, azaz a forgalmi tételek között, a Kolna szelekció keretében, valamint a Sziklabor kategóriában, hanem e fajtából aszújellegű édes bort is palackoz „Kadarissima” néven. Utóbbit szamorodni technológiával, azaz a botritiszes, aszúsodott fürtöket az épekkel együtt feldolgozva.

Emellett elsőként emelte minőségi szintre az Arad-Hegyalján megmaradt hungarikumot, a Mustos fehér szőlőfajtát, melyből e borvidéken kívül csak az Érmelléken található néhány kisebb terület. Azóta a ménesi borászkodás fellendülésével többen követték példáját, akad borászat, mely még fahordós érlelést is ad neki, de ismereteim szerint pezsgőt csak ő készített e fajtából a kezdet kezdetén, amikor a Signummal piacra lépett, ezidőtájt pedig a Frizzy névre hallgató habzóborának egyik összetevőjeként is szerepet kap a Mustos. Mindemellett persze könnyed, reduktív, önállóan és fröccsnek egyaránt alkalmas minőségi csendes bort is készít belőle. Furmintot is telepített a legjobb kitettségű területeire, az ikonikus magyar fajtából készített borai a prémium minőséget képviselő „Sziklabor” kategóriában kerülnek forgalomba.