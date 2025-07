Mráz Ágoston Sámuel tiszta vizet öntött a pohárba – így futamodott meg a vita elől Hann Endre

Így joggal feltételezhető, hogy a 15 százalékpontos Tisza-előnyt mutató friss Medián-kutatás is csak az ellenzéki szavazók befolyásolásának céljából készült. Mindezt az is megerősíti, hogy a kutatócég már módszertant sem mellékelt a felméréséhez. Megjegyzendő, hogy éppen a Medián vezetője volt az, aki 2022 szeptemberében elismerte, hogy a legutóbbi országgyűlési választások előtt is „voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.

Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzet Rapid című műsorában is megszólalt a tusványosi szabadegyetem alatt.