Menczer Tamás: Amíg a miniszterelnök dolgozott a nyáron, addig Magyar Péter csak szórakozgatott

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek. A kormánypárti politikus véleménye, hogy a Tisza Párt vezére ezen a nyáron a munka helyett egész nyáron szórakozott.

Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás

– foglalta össze Magyar Péter idei nyarát Menczer Tamás.

A Fidesz politikusának a kedvence volt, amikor Magyar Péter egy Lincoln kabrióval fuvarozta a barátnőjét.

Szépek voltatok, mint Barbie és Ken

– jegyezte meg.

Menczer emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter készített pillecukrot, igaz, akkor is remegett a keze. De még arra is szakított időt, hogy megismerkedjen a napraforgókkal. Menczer szerint Magyarnak a napraforgót ismernie kellett volna, hiszen már óvodában is az volt a jele.

A Fidesz politikusa leszögezte, hogy amíg a Tisza vezére végigszórakozta a nyarat, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásait, addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

Beindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, elindította az Otthon start programot, és az amerikai elnököt is bevonva harcol Magyarország energiabiztonságáért. Ami a szenzációs leleplezésedet illeti: ahogy tíz éve minden nyáron, a miniszterelnök idén is Horvátországban tölti a szabadságát. Egy vitorláson. Ezt az MCC Feszten idén előre el is mondta

– ismertette Menczer.

Ordas nagy kamunak nevezte Magyar Péter szövegét, végül a pártvezérnek további jó vergődést kívánt a nyolcvannapos vakációjához.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)