Lebuktatta magát Hann Endre, nem mer vitázni a kamu közvélemény-kutatásáról

Hann Endre megfutamodott a nyilvános vita elől – derült ki a tusványosi szabadegyetem egyik panelbeszélgetésén. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Választások és közvélemény-kutatások Közép-Európában elnevezésű beszélgetésen elmondta, hogy vitára hívta a Medián közvélemény-kutató vezetőjét.

A Medián felmérései esélyesként próbálják feltüntetni Magyar Pétert (Fotó: AFP)

Ennek az apropóját pedig az adta, hogy a Nézőpont és a Medián is rendszeresen publikál felméréseket a pártok támogatottságáról, azonban a két intézet számai között jelentős eltérések vannak. Lapunk úgy tudja, hogy Mráz Ágoston Sámuel kétszer is megkereste Hann Endrét a vita ötletével. Először nem kapott választ,

majd másodjára egyéb elfoglaltságra hivatkozva utasította el Hann Endre a vitát.

Mint azt lapunk megírta, a Medián júniusi közvélemény-kutatása azt mutatta ki, hogy a Tisza Párt 51:36-ra vezet a kormánypártokkal szemben a biztos szavazók körében. Ezzel szemben a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a legvalószínűbb listás eredmény az lenne, hogy

a Fidesz–KDNP 44 százalékot, míg a Tisza Párt csupán 39 százalékot kapna.

De a Medián már többször is a Tisza Párt népszerűségének a folyamatos emelkedését mutatta ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják. Korábban maga Hann Endre volt, az aki lebuktatta a saját intézetének a felméréseit, amikor a legutóbbi kutatásuk kapcsán elmondta:

ha sokan elhiszik, hogy a Tisza az esélyes, és egyébként is több okból elégedetlenek, akkor ennek van egy önmagát erősítő hatása.

Hasonlóra korábban is utalt már, amikor maga nevezte félrevezetőnek saját felmérési eredményeiket, egyben a közvélemény-kutatások befolyásoló hatását is elismerve.

Így joggal feltételezhető, hogy a 15 százalékpontos Tisza-előnyt mutató friss Medián-kutatás is csak az ellenzéki szavazók befolyásolásának céljából készült. Mindezt az is megerősíti, hogy a kutatócég már módszertant sem mellékelt a felméréséhez. Megjegyzendő, hogy éppen a Medián vezetője volt az, aki 2022 szeptemberében elismerte, hogy a legutóbbi országgyűlési választások előtt is „voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.

Borítókép: Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató vezetője (Fotó: MTI/Beliczay László)