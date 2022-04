Szeredai kocsmatúra 2 – a Kulisszától az Ólommadáron át a Csíki Sörözőig

Az említett Vinkli borszaküzlet mindenese, Farkas Szilárd hívta fel a figyelmem a 2020 óta működő, de még most is csak igen szűk körben ismert csíkszeredai kézműves sörfőzdére, amit a nagyipari sörfőzésben eltöltött 25 év tapasztalat birtokában indított útjára Szabó István. A vállalkozás annyira kicsi, hogy célirányos kereséssel is csak negyedik próbálkozásra sikerült a honlapjukat meglelni (http://www.kazmer.ro). Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy hol lehet hozzájutni a söreikhez. Megtudtam Szabó úrtól, hogy mindössze 100 palacknyi mennyiséget főznek hetente, söreik három étteremben kaphatók, a szeredai Ötkutyában, a Madéfalvi Amádéban és a brassói Pilvaxban. Nem is szeretne kapacitást bővíteni, még ital szaküzletbe sem kíván bekerülni, meg akar maradni kicsinek és igényesnek. A névadó „Kázmér” az alapító tulajdonos elképzelésében Krúdy Gyula világát idéző, egyenes tartású, bajszos magyar polgár, aki tiszteli a tradíciókat és szereti az életet.

A következő feltétlenül megemlítendő kocsma, a tavaly nyár óta gasztro-pubként működő Palermo kávézó. (Cím: Petőfi Sándor utca 20., telefonszám: +40 748 133 801). Hosszú évek óta járunk oda, annál is inkább, hogy az erdélyi minőségi sörfőzés elindulásakor, a (h)ősidőkben, a 2010-es évek közepén, amikor a Csíki Sör még nem kapta meg a Tiltott előnevet s azt sem lehetett tudni, hogy megkapaszkodik-e a piacon, ez volt az egyik fő sörlelőhely, ahol csapolva is adták az akkor még különlegességnek számító nemes főzetet.

Legutóbbi, tavaly tavasszal megejtett látogatásom idején még nem volt meleg konyhájuk, így csak az étel választékról tudok beszámolni, a színvonalról nem. Minden esetre a bizalomgerjesztő, hogy Black Angusból készítik az ötféle burger húspogácsáját. Kínálnak alternatív variánsokat is darált csirkehúsból és roston sült padlizsánból. Tartanak még spenót-krémlevest póréhagymával, kétféle salátát, füstölt pisztrángosat és Cézárt, valamint pikáns csirkeszárnyakat. Utóbbi árfekvése zavarba ejtően kedvező, negyed kiló csirkeszárny, sült burgonyával és szósszal összesen 1700 forintnak megfelelő lejbe kerül. Az árak egyébként is barátságosak. Másfél decire kimért minőségi borok 500 és 900, nagyipari sörök 500 és 700 forint között kaphatók, marhahúsos burgerek ára körettel és szósszal 2000 és 2600 forint között mozog.