Nevelőszülőknél élő gyermekek gyűjtöttek meghatározó élményeket az ÁGOTA® Táborban

Minden gyermeknek családban van a legjobb helye. Jelenleg is több ezer gyermek él a vér szerinti családját nélkülözve Magyarországon, ezért nagyon fontos, hogy minél többen vállalják a nevelőszülői hivatást. Ugyanis még mindig sok gyermek vár arra, hogy szerető, biztonságos családi környezetbe kerülhessen.

Fotó: Bergics Balázs

Az ÁGOTA Közösség hisz abban, hogy a család, még ha átmeneti is, alapvető a gyermek egészséges fejlődéséhez és lelki egyensúlyához. Ezért is elengedhetetlen, hogy egyre többen ismerjék fel a nevelőszülőség társadalmi jelentőségét, és vállalják ezt a felelősségteljes, ugyanakkor rendkívül értékes hivatást. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató az ÁGOTA Közösség részeként már közel ezerötszáz nevelőszülővel valósítja meg ezt, ám továbbra is várja az elhivatott emberek jelentkezését.

Fotó: Bergics Balázs

Az ÁGOTA Közösség nemcsak a nevelőszülői hálózatok szélesítésében elkötelezett, hanem abban is, hogy a hivatás vállalásához minél inkább támogató közeget teremtsen. Ennek érdekében számtalan lehetőséggel segíti nevelőszülői családjai mindennapjait. Az általa kínált nyári programok is azt célozzák, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak emlékezetes élményeket nyújtson. Az Állami Gondozottak Országos Találkozóját, vagyis az ÁGOTA Tábort® idén már 29. alkalommal valósították meg, és aki valaha részt vett rajta, csak úgy emlegeti, tíznapos mennyország.

A rendkívüli nyári program célja kezdetektől ugyanaz, nem csupán élményt jelent, hanem terápiás jellege miatt gyógyítja a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, valamint erősíti önbizalmukat, ezért vált az Erzsébet-táborok nagy családjának részévé. Az ÁGOTA® Tábor állandó otthona már negyedik éve a Bács-Kiskun vármegyében kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek táboroztatására épült ÁGOTA Falva.

Fotó: Sepsi Botond

Az ÁGOTA® Táborban, ahogy minden évben, idén is a Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszeren (KÁSZPEM®) alapuló terapeutikus munka zajlott. A táborozókkal foglalkozó szakemberek élményprogramokba ágyazott, klienscsoportos foglalkozásokkal építették, fejlesztették a családjukból kiemelt gyermekek önbizalmát, jövőképét, segítették feldolgozni a traumákat és fejlesztették a készségeiket. A táborozók kiscsoportos foglalkozásokon járták körül a bizalom, az önrendelkezés, a normák, az értékrend és a jövőkép témáit.