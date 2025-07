Verstappen a Hungaroringen kimondta, melyik csapatnál versenyez jövőre

Korábban a győzelmei miatt volt a figyelem középpontjában a Red Bull, most viszont azért, mert szétesőben van a csapat. Christian Horner csapatfőnököt bő két évtized után, júliusban kirúgták , a teljesítmény visszaesett, az évekig domináló istálló már tavaly elbukta a konstruktőri világbajnoki címet, és lassan azt is el lehet könyvelni, hogy sorozatban aratott négy sikere után idén nem Max Verstappen lesz a Forma–1 legjobbja.

Max Verstappen egyelőre nem cseréli le a Red Bullját Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Miközben a Red Bull visszaesett, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff már másfél éve a holland pilótának „udvarol”. Verstappennek 2028 végéig érvényes szerződése van a bikákkal, de bokszutcai értesülések szerint, ha a Red Bull annyira gyenge lesz, hogy a négyszeres vb-győztes a nyári szünet előtt nem szerepel már nincs a pontverseny dobogósai között, akkor a szerződésében lévő egyik záradék aktiválódott volna, és csapatot válthatott volna. Ez azonban nem valósul meg, Verstappen harmadik helyezettként vonul majd vakációzni.

Verstappen marad a Red Bullnál

Bár George Russell sem volt biztos a dolgában, most már ő is megnyugodhat, Verstappen a Hungaroringen megerősítette, hogy 2026-ban is a Red Bullnál versenyez. Eddig nem tett arról, hogy eloszlassa a pletykákat. Amikor erről kérdezték, kitérő válaszokat adott, most viszont egyértelmű volt:

Itt az ideje, hogy véget vessünk a pletykáknak. Számomra mindig is egyértelmű volt, hogy maradok

– szögezte le újságírói kérdésre.