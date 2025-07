Ez az étel csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát

A The Journal of Nutrition című szaklapban megjelent tanulmányban több mint ezer idős felnőtt adatait vizsgálták, közel hét éven keresztül. A résztvevők évente szűrővizsgálatokon vettek részt, és egy részletes kérdőívben számoltak be étkezési szokásaikról.

A kutatók szerint már heti egy tojás is 47 %-kal csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát / Fotó: Shutterstock

Heti egy tojás is sokat számíthat

A kutatók megállapították, hogy azoknál, akik legalább hetente egyszer ettek tojást, 47 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór a megfigyelési időszak során, mint azoknál, akik legfeljebb havonta egyszer fogyasztották ezt az ételt.

A vizsgálat során 578 elhunyt résztvevő agyát boncolták fel, és azt találták, hogy azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak tojást, kevesebb olyan fehérje halmozódott fel a szervezetükben, amely az Alzheimer-kórral hozható összefüggésbe.

Mi lehet a tojás agyserkentő hatásának titka?

A kutatók szerint a pozitív hatás elsősorban két fontos tápanyagnak köszönhető: a kolinnak és az omega-3 zsírsavaknak.

A kolin létfontosságú a memória, a tanulás és más kognitív funkciók szempontjából. A tojás pedig az egyik leggazdagabb természetes forrása ennek a tápanyagnak. Egyes tanulmányok szerint a kolin képes befolyásolni az agyműködéssel kapcsolatos gének aktivitását is.

Az omega-3 zsírsavak szintén elengedhetetlenek az agy egészséges működéséhez, különösen idősebb korban. Több kutatás is kimutatta, hogy az Alzheimer-kórral küzdők szervezetében gyakran alacsonyabb ezeknek az anyagoknak a szintje.

Érdekesség, hogy a kutatók úgy vélik, a kolin és az omega-3 zsírsavak együtt még hatékonyabban védenek, mivel „szinergikusan” erősítik egymás hatását – írja a Mirror.

További kutatásokra van szükség

Bár az eredmények ígéretesek, a tudósok óvatosan fogalmaznak: további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megerősítsék az összefüggést a tojásfogyasztás és az Alzheimer-kór kockázatának csökkenése között.

A tojás nemcsak tápláló, de az agy egészségére is kedvező hatással lehet. Heti néhány darab elfogyasztása egyszerű, mégis hasznos lehet az Alzheimer-kór megelőzésében – különösen, ha egyébként is figyelünk a tudatos táplálkozásra.