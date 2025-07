Phil Collins kórházba került

A portál kiderítette azt is, hogy a dobosból énekessé avanzsált Collins a pletykákkal ellentétben nem áll hospice-kezelés alatt. Azt már egyébként jó ideje tudni lehet, hogy a 74 éves dalszerző egészségi állapota évek óta problémás, 2022 óta nem is zenél, akkor adta a búcsúkoncertjét. A pletyka egyébként a múlt héten terjedt el, mire a közösségi oldalakon a rajongói teljesen kiakadtak, főleg hogy Ozzy Osbourne halála is ekkor történt.