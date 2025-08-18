Már a patkányirtáson is spórol a főváros

Elszaporodtak a patkányok Budapesten, az egykor rágcsálómentes főváros mára tele van az ezekkel az állatokkal. A Metropol összeállításából kiderül, 47 éven át, 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte a patkányirtást Budapesten. Az akkor kiírt, botrányosra sikerült tenderen a korábbinál csaknem háromszázmillió forinttal olcsóbb ajánlatot adó RNBH Konzorcium nyert, az árversennyel kiütve a Bábolnát, majd röviddel a szerződéskötés után további 650 millió forintot kért „extra irtásra”.

Mint írták, a váltás után a patkányészlelések száma gyorsan nőni kezdett, így 2023-ban ismét visszatért a Bábolna Bio, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen és havi nettó 26 millió forintért. Két évre szólt a szerződés, de közben a fővárosi közgyűlés eldöntötte: 2025-től saját cégére, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re (BKM) bízza a feladatot.

A portál most megkereste a fővárost, ahol azt közölték, június elsejétől a BKM vette át az irtást. Az önkormányzat szerint „megnövelt mennyiségű” és „új típusú” feladatokkal, átdolgozott műszaki leírással megy a munka. Megítélésük szerint a feladatot most szervezettebben látják el, de konkrét adatokat a patkányészlelések számáról nem közöltek, sem nagyságrendileg, sem arányokban, annak ellenére, hogy konkrétan a számokra, illetve azok alakulására kérdeztünk rá. A portál úgy tudja, éves szinten 527,5 millió forintot irányoztak elő a feladatra, ám a pénzhiány miatt ennek csak kevesebb mint felét fizetik ki 2025-ben, a maradékot 2026-ban tervezik kifizetni.

A saját céget is többek között spórlással indokolták. Ehhez képest az előző tendergyőztesnek, a Bábolna Bio, RONIX alkotta Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat.

A kerületi önkormányzatok lakossági fórumain a legtöbb panasz ma a patkányhelyzet miatt érkezik. A válasz pedig rendszerint az, hogy az irtás a főváros feladata.

A portálnak egy patkányirtó cég szakembere is nyilatkozott, szerinte a nyár eleje a legrosszabb időszak szolgáltatóváltásra, mivel ekkor van a patkányok szaporodási csúcsa. A BKM által használt csapdák a kolóniák méretéhez képest nem elegendőek, szerinte teljes, városszintű átfogó irtásra lenne szükség.