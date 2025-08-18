HungaroMethőmérsékletcsapadék

Durva idő érkezik, komoly lehűlést hoz magával

A hét első napján kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 7:01
időjárás, idő, lehűlés
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz – írja hétfői előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: koponyeg.hu

A tájékoztatás szerint az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A hét első napján kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk. A folytatásban az átmeneti melegedést újabb lehűlés követi majd a hét közepén, ekkor többfelé csapadék is valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.