Durva idő érkezik, komoly lehűlést hoz magával

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz – írja hétfői előrejelzésében a HungaroMet.

Fotó: koponyeg.hu

A tájékoztatás szerint az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A hét első napján kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk. A folytatásban az átmeneti melegedést újabb lehűlés követi majd a hét közepén, ekkor többfelé csapadék is valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)