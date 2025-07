Csődöt jelentett a magyarok kedvenc olcsó boltja, próbálják menteni a menthetőt

Egyelőre azonban nem világos, hogy a 64 németországi üzletük közül pontosan mennyit zárnak majd be, és az ok is kissé zavarosnak tűnik. A vállalat ugyanis arra hivatkozik, hogy bár Európa-szerte van profitja, azonban intenzív a nyomás az iparcikk-kereskedők versenyében, ezért változtatnia kell. További érdekesség az ügyben, hogy a Pepco harmadik negyedéves árbevétele 1,1 milliárd euró volt, amely 7,7 százalékkal haladta meg az előző évi adatokat. Egyelőre úgy tűnik, Németországban 500 embert küld el a vállalat.