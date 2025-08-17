A rémhírkeltőknek üzent Panyi Miklós az Otthon start hitellel kapcsolatban

A fix 3 százalékos lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint. Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, „Üzenet a rémhírkeltőknek” bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20–40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten.

Sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Emellett csak Budapesten az őszi hónapokban több mint tízezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben bővíti majd a kínálatot – tette hozzá az államtitkár.

Nem utolsósorban pedig a programban árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogja fogni az ingatlanok drágulását

– jelentette ki Panyi Miklós.