Oroszország jelentős diplomáciai sikerként könyveli el Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozóját. Bár a megállapodások részletei még nem teljesen ismertek, az orosz média és politikai elit már most ünnepli az eseményt, amely szerintük Moszkva globális befolyását erősíti – írja a Der Standard osztrák napilap.
Kirill Dmitrijev, Putyin külgazdasági kapcsolatokért felelős különmegbízottja szerint „az európai és brit háborúpártiak pánikolnak”. Az orosz média kiemelten kezeli a két elnök találkozásának képeit, hangsúlyozva a barátságot és a béketeremtő szándékot.