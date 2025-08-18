vlagyimir putyinTrump-PutyinTrump-Putyin-találkozóalaszkaorosz-ukrán háborúTrump

Diplomáciai sikerként könyveli el Moszkva az alaszkai találkozót

Pánikolnak a háborúpárti európai politikusok Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint. Az orosz média kiemelten kezeli Putyin és Trump találkozásának képeit.

Munkatársunktól
2025. 08. 18. 7:16
Kirill Dmitrijev Fotó: AFP
Oroszország jelentős diplomáciai sikerként könyveli el Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozóját. Bár a megállapodások részletei még nem teljesen ismertek, az orosz média és politikai elit már most ünnepli az eseményt, amely szerintük Moszkva globális befolyását erősíti – írja a Der Standard osztrák napilap.

Az orosz média kiemelten kezeli Putyin és Trump találkozásának képeit
Az orosz média kiemelten kezeli Putyin és Trump találkozásának képeit (Fotó: AFP)

Kirill Dmitrijev, Putyin külgazdasági kapcsolatokért felelős különmegbízottja szerint „az európai és brit háborúpártiak pánikolnak”. Az orosz média kiemelten kezeli a két elnök találkozásának képeit, hangsúlyozva a barátságot és a béketeremtő szándékot.

Konsztantin Dolgov diplomata, az Orosz Föderációs Tanács tagja úgy véli, hogy az Egyesült Államok kezdi felismerni Oroszország kulcsszerepét a globális ügyekben. Szerinte az, amilyen külsőségekkel Putyint fogadták Alaszkában, azt mutatja, hogy „Trump és az amerikai establishment befolyásos része elismeri Oroszország tényleges befolyását a világban”.

Az orosz média még Melania Trump levelét is kiemelte, amelyben az ukrán gyermekek védelmére kérte Putyint.

Úgy tűnik, az orosz államfő elérte fő célját Trumpnál: Ukrajna NATO-csatlakozásának megakadályozását és területi engedményeket, legalábbis Kelet-Ukrajnában. A kétoldalú kapcsolatok részleteiről, beleértve az esetleges gazdasági együttműködést és a szankciók enyhítését, egyelőre kevés információ szivárgott ki.

Ukrajna és szövetségesei számára a találkozó eredménye csalódást kelthetett. Bár az általuk legrosszabbnak tartott forgatókönyv, egy Ukrajna feje fölött kötött alku, egyelőre nem valósult meg, az európai partnerek kiábrándultsága érzékelhető.

Ha Trump meggyőzte volna Putyint a tűzszünet elfogadásáról, az Trump sikere lett volna. Minden más eredmény Putyin sikerét jelenti – és pontosan ez történt – vélekedett Alexander Baunov, a Carnegie Russia Eurasia Center politológusa.

Brüsszel viszont retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el őt ma Washingtonba.

Borítókép: Kirill Dmitrijev (Fotó: AFP)

