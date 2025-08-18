Konsztantin Dolgov diplomata, az Orosz Föderációs Tanács tagja úgy véli, hogy az Egyesült Államok kezdi felismerni Oroszország kulcsszerepét a globális ügyekben. Szerinte az, amilyen külsőségekkel Putyint fogadták Alaszkában, azt mutatja, hogy „Trump és az amerikai establishment befolyásos része elismeri Oroszország tényleges befolyását a világban”.

Az orosz média még Melania Trump levelét is kiemelte, amelyben az ukrán gyermekek védelmére kérte Putyint.

Úgy tűnik, az orosz államfő elérte fő célját Trumpnál: Ukrajna NATO-csatlakozásának megakadályozását és területi engedményeket, legalábbis Kelet-Ukrajnában. A kétoldalú kapcsolatok részleteiről, beleértve az esetleges gazdasági együttműködést és a szankciók enyhítését, egyelőre kevés információ szivárgott ki.