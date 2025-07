Kalandozás a Balaton körül 2.

Több komoly, elkötelezett pincészet is munkához látott errefelé. Talán a korábbról már jól ismert Pálffy Pince és a Káli Kövek Pincészet kínálja a legígéretesebb portékát. Mindkét pincészet nagyon igényes, a termőhelyi karaktert kifejező borokat készít. De nagy reményekkel indul a területen egyik csopaki termelőnk is, Kovács Tamás. Ő a Szent Donát Pince tulajdonosa, igen aktív, így tevékenységéhez sokan fűznek nagy reményeket – nem kizárólag fogyasztói oldalról. Itt a Fekete-hegy oldalában csopaki területeivel ellentétesen kékszőlőt termeszt.

A borvidék szőlősgazdái között csak az utóbbi évtizedben kezd hódítani a mennyiségiről, a minőségi szemléletre való áttérés. Az önkéntes termésredukció egyelőre csak néhány szőlőbirtokon valósul meg, pedig a nép már évszázadok óta tudja, hogy a túlterhelt szőlőtőke „nagy bort” nem ad.

Fotó: Mészáros Gabriella

De beszélnünk kell még Sümegről is. Sümeg, amellett, hogy egy a közelmúltban felújított várnak és a veszprémi püspök 18. században épített is palotájának is helyt ad, és így fontos turisztikai célpont, számos nevezetes borászati szakemberrel is büszkélkedhet történelme során. A legkorábbi ismert hazai pezsgőgyártási kísérletek Sümeghez fűződnek. Barkóczi Rosty Lajos kapitány Champagne-ban tanulmányozta a pezsgőkészítést, majd az 1800-as évek legelején Sümegen folytatta ezirányú kísérleteit. Entz Ferenc, a Borászati Füzetek és a ma is működő, Villányi úti Kertészeti Egyetem (és Vincellér Iskola) alapítója Sümegen született és tevékenykedett. A szintén a településen született és ott is élő Ramassetter Vince a 19. század egyik legsikeresebb magyar borkereskedője volt, aki külföldön is nagy sikerrel árulta a magyar borokat saját készítésű palackjaiban, emellett több száz hektár Balaton-környéki szőlő tulajdonosa is volt. A sümegi általános iskola ma az ő nevét viseli.

Sümeg a középkorban sokáig a templomos lovagrend birtoka volt, 1210 körül ők építettek a hegyre fellegvárat, majd tőlük a veszprémi püspökhöz került a település. A Vároldal-dűlő első hivatalos említése 1572-re tehető. A Várhegy 270 méter magas, meredek tömbjének alapkőzete mészkő és márga, amelyet minimális termőréteg takar.