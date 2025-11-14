Nagy érdeklődés övezte idén is az immár tizedik alkalommal megrendezett temesvári RoVinHud-ot

Sikerrel zárult a tágan értelmezett Erdély legjelentősebb boros eseménye, a múlt hétvégén Temesváron, a város nevét viselő szállodában megrendezett RoVinHud. Az öndefiníciója szerint találóan „Wine show”-nak nevezett rendezvénysorozat 2014-ben indult, és a Covid miatti eltolódásnak köszönhetően került idén tizedik alkalommal megszervezésre.

Érdekes újítás volt, hogy a harmadik nap nem a megszokott program szerint zajlott, tehát sétálókóstoló a földszinti nagyteremben, az egyetemi előadótermeket idéző emeleti helységben pedig mesterkurzus, hanem a temesvári élbolyhoz tartozó három étteremben, a Zaza Resto-pubban, a Merlot-ban, valamint a Fermentben rendeztek villásreggelit, ebédet és vacsorát, melynek keretében minden fogást több kiemelkedő minőségű borral lehetett összekóstolni.

A mesterkurzusok idén is több meglepetést tartogattak.

Rod Smith, aki nem egyszerűen Master of Wine, hanem az MW Institute elnöke is egyben, immár negyedszer tartott előadást a rendezvényen

(ebbeli minőségében egyébként először) s Bordeaux legjobb borai közül mutatott be nyolc tételt.

Külön mesterkurzust szántak a Fekete Leánykának, mely fajtával egyre több belsőmagyarországi borászat is foglalkozik évek óta, mint a gyöngyöspatai Páger pince, a Vadnai Csakazértis borgazdaság a Bükkben, vagy Alkonyi László Tállyán. Tizennyolc tételt mutatott be három borász hölgy, Darabont Betty, Kardos Klára és Nora Iriarte. Külön szépsége a dolognak, hogy kettő közülük magyar. Hármasával kóstoltatták a tételeket vakon, majd a közönség szavazott arról, hogy melyik tetszett a legjobban, ezután leplezték csak a le a palackokat.

Ádám Előd a legfelkészültebb erdélyi borszakértők egyike hat kiemelkedő champagne kapcsán „Does size matter?” címmel kereste arra a választ, hogy van-e különbség a magnum és standard palackok között. Az előadók között köszönthettünk továbbá Szakács-Orha Imrét, Florin Galt, valamint Robert Joseph-et is.

Mi elsőként a magyar pincészetek nedűit kóstoltuk, Vámos Attilánál kezdtünk, aki ott volt a legeslegelső alkalommal is, most pedig a jubileum tiszteletére jött el ismét a rendezvényre. A szomolyai borász, aki megannyi nemzetközi elismerésnek örvendhet és fergeteges kóstolóit mély filozofikus gondolatokkal kíséri, rendkívül egyenletes, kiegyensúlyozott sort hozott, Leánykát, Zöldveltelinit, Chardonnay-t, Merlot-t, Pinot Noir szelekciót, Turánt, Syrah-t és Kékfrankost. Annyira meggyőző volt minden tétel, hogy nem is akarok kiemelni külön egyet-kettőt, mert az igazságtalan lenne a többivel szemben.