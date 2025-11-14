fekete leánykaborZöldvelteliniborász

Nagy érdeklődés övezte idén is az immár tizedik alkalommal megrendezett temesvári RoVinHud-ot

Az öndefiníciója szerint találóan „Wine show”-nak nevezett rendezvénysorozat 2014-ben indult, és a Covid miatti eltolódásnak köszönhetően került idén tizedik alkalommal megszervezésre.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 14. 19:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sikerrel zárult a tágan értelmezett Erdély legjelentősebb boros eseménye, a múlt hétvégén Temesváron, a város nevét viselő szállodában megrendezett RoVinHud. Az öndefiníciója szerint találóan „Wine show”-nak nevezett rendezvénysorozat 2014-ben indult, és a Covid miatti eltolódásnak köszönhetően került idén tizedik alkalommal megszervezésre.

Érdekes újítás volt, hogy a harmadik nap nem a megszokott program szerint zajlott, tehát sétálókóstoló a földszinti nagyteremben, az egyetemi előadótermeket idéző emeleti helységben pedig mesterkurzus, hanem a temesvári élbolyhoz tartozó három étteremben, a Zaza Resto-pubban, a Merlot-ban, valamint a Fermentben rendeztek villásreggelit, ebédet és vacsorát, melynek keretében minden fogást több kiemelkedő minőségű borral lehetett összekóstolni.

A mesterkurzusok idén is több meglepetést tartogattak. 

Rod Smith, aki nem egyszerűen Master of Wine, hanem az MW Institute elnöke is egyben, immár negyedszer tartott előadást a rendezvényen

 (ebbeli minőségében egyébként először) s Bordeaux legjobb borai közül mutatott be nyolc tételt.

Külön mesterkurzust szántak a Fekete Leánykának, mely fajtával egyre több belsőmagyarországi borászat is foglalkozik évek óta, mint a gyöngyöspatai Páger pince, a Vadnai Csakazértis borgazdaság a Bükkben, vagy Alkonyi László Tállyán. Tizennyolc tételt mutatott be három borász hölgy, Darabont Betty, Kardos Klára és Nora Iriarte. Külön szépsége a dolognak, hogy kettő közülük magyar. Hármasával kóstoltatták a tételeket vakon, majd a közönség szavazott arról, hogy melyik tetszett a legjobban, ezután leplezték csak a le a palackokat.

Ádám Előd a legfelkészültebb erdélyi borszakértők egyike hat kiemelkedő champagne kapcsán „Does size matter?” címmel kereste arra a választ, hogy van-e különbség a magnum és standard palackok között. Az előadók között köszönthettünk továbbá Szakács-Orha Imrét, Florin Galt, valamint Robert Joseph-et is.

 

Mi elsőként a magyar pincészetek nedűit kóstoltuk, Vámos Attilánál kezdtünk, aki ott volt a legeslegelső alkalommal is, most pedig a jubileum tiszteletére jött el ismét a rendezvényre. A szomolyai borász, aki megannyi nemzetközi elismerésnek örvendhet és fergeteges kóstolóit mély filozofikus gondolatokkal kíséri, rendkívül egyenletes, kiegyensúlyozott sort hozott, Leánykát, Zöldveltelinit, Chardonnay-t, Merlot-t, Pinot Noir szelekciót, Turánt, Syrah-t és Kékfrankost. Annyira meggyőző volt minden tétel, hogy nem is akarok kiemelni külön egyet-kettőt, mert az igazságtalan lenne a többivel szemben.

 

Kiss János, a Breitenbach pince mindenese is volt már a RoVinHudon, ha nem is a legelsőn. A kiváló borász, aki mind a hat Tokajban engedélyezett fajtával foglalkozik, széles szortimentjéből ezúttal a 2023-as Kövérszőlőt, a 2022-es Kabart, a 2021-es Zétát hozta el, továbbá a 2022-es Szerelmi dűlős Furmintját, ami nemcsak neve miatt lett a családunk kedvence, hanem komplexitása miatt is, egy száraz szamorodnit, mely a környező borkiállítók körében is szép sikert aratott, s végül egy 2013-as natúr eszenciát. Ez így elég is lehetett volna egy délutánra, de egy sétálókóstoló arra való, hogy feszegessük a határainkat.

A magyar borászatoknál maradva az Érmellékhez tartozó Biharban gazdálkodó Darabont család borait sem hagytuk ki, melyek a korábbi élményeinkhez hasonlóan korrektek, technológiailag hibátlanok voltak. A sor elején szereplő tételek kissé lazának tűntek, némiképp hiányoltuk belőlük a komolyabb koncentráltságot.

 

Kellemes, jó ivású borokat kóstoltunk a Temesvár vonzáskörzetéhez tartozó, a Bánság fővárosától kevesebb, mint negyven, Buziásfürdőtől négy kilométerre fekvő Nagyszilason működő Aramic pincétől. Ha e régió borai kerülnek szóba, majd’ mindenki a temesrékasi nagypincészetre asszociál, a borokkal mélyebben foglalkozók esetleg megemlítik még az azonos nevű faluban működő Petro Vaselo birtokot. Úgy tűnik érdemes a lencsét szélesebbre nyitni.

 

Érdekes élmény volt a talán legjobb román borvidéken, Dealu Mare-n fekvő 25 termő hektárral rendelkező Gramofon pince borait végigkóstolni. Meglepett, hogy itt nem a Chardonnay-t barrique-olták, hanem az Ottonel Muskotályból és Királyleánykából álló cuvéet, valamint a rosét. Előbbi valamilyen szinten meggyőzött, kerekségével, harmóniájával, az alkotóelemek fajtajellegét persze elfelejthetjük. Utóbbi nem lesz a kedvencem. A vörösborok hozták a régióra jellemző töménységet, sűrű szövésűek voltak és fajtajellegesek. Remeknek bizonyult a Cabernet Sauvignon, Merlot és Fekete Leányka összetételű házasítás, melyből egy dugós palackot bontottak, némi vita alakult ki a pult mögötti úriemberrel ebben a kérdésben, amit végül a szomszédos stand általa is tisztelt sommelier-je döntött el, aki egy pillanat alatt beazonosította a TCA-fertőzöttséget. Az új palack hibátlan volt, a bor pedig a sor legerősebbje.

 

A közönség nemcsak helyiekből állt, találkoztam nagykárolyi és aradi borbarátokkal is. A társalgás hamar kötetlenné vált, idegen elegyedtek szóba egymással percek alatt, engem többek között két svájci srác szólított meg teljesen ismeretlenül azzal, hogy megmondanám-e nekik, hogy melyik bort ítéltem a legjobbnak a kóstoltak közül. 

 

Talán elnézik nekem a belsőmagyarországi barátaim, hogy Balla Géza standjánál a Furmint Sziklabort ajánlottam a figyelmükbe, aminek „nagyságától” egyébként vissza is hőköltek.

 

De nemcsak legjobb bor titulust igyekszem kiadni minden kóstolón, hanem a legnagyobb felfedezését is. Tavaly a Dradara számított annak, idén pedig történetesen ismét egy Arad-hegyaljai, ha úgy tetszik, a Ménes-Magyarádi borvidékhez tartozó pincészet, a bő kétezer lelkes Kovásziból érkezett HB Wines. Első két betűjéről a legtöbbünk a bajor sörre asszociál, de ezesetben azok a tulajdonos, Horia Ban monogramját rejtik.

Öröm látni, hogy a pincészet román, illetve angol nyelvű honlapján, olvasható a magyar borrajongó számára jól ismert tény is, miszerint a Ménesi borvidék első írásos említése 1023-ból való, amikor is Gizella királyné okiratilag igazolhatóan nyolc kapa szőlőt és nyolc vincellért adományozott a Bakonybéli apátságnak, a ménesi határban levő Makra hegyen. A HB-s csapat kilenc tételt hozott, egyet leszámítva csupa vöröset. Valamennyi maradandó élményt adott, de leginkább a Fekete Leányka, valamint a Cabernet Sauvignonból, Merlot-ból és Fekete Leánykából összeállított házasítás nyűgözött le. Hogy nemcsak engem, azt mutatja a boraikon díszelgő, megannyi rangos világversenyen elnyert arany- és ezüstérem kerek matricája is.

A rendezvényen 27 asztalnál lehetett kóstolni, ezek nagy részét meg is látogattuk, a beszámolóban a számunkra legizgalmasabbakra szorítkoztam. Tavaly ilyenkor már tudni lehetett az idei rendezvény dátumát, kérdeztem is az alapító-ötletgazda-főszervezőt, Szövérfi-Szép Zoltánt, hogy mi várható jövőre, azt a sejtelmes választ kaptam, hogy „folytatás lesz, de még nem tudjuk, hogy milyen formában”. Azt hiszem tíz RoVidHuddal a hátunk mögött, bízhatunk abban, hogy a formától függetlenül a színvonal marad.

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.