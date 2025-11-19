UkrajnaZelenszkijkorrupció

Zelenszkij óriási slamasztikában van

Az ukrán elnök is tudhatott a korrupcióról, legalábbis erről beszélt egy forrás. Volodimir Zelenszkij érintettsége több ponton is fölmerült, a botrány pedig megtépázta az elnök megítélését az országon belül is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 21:59
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az ukrán elnök szoros kapcsolatban áll olyan személyekkel, akiket a kiterjedt „aranyvécé” botrányban neveztek meg, amelynek során a jelentések szerint több tízmillió dollárt „cipeltek ki” a háború sújtotta energetikai vállalatokból. Volodimir Zelenszkij legitimitását pedig kikezdte a botrány az országon belül is – írja az Origo. 

Zelenszkij tudhatott a piszkos ügyekről
Zelenszkij tudhatott a piszkos ügyekről. Fotó: Pool/Suzanne Plunkett

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hétfőn nyilvánosságra hozott vizsgálatában legalább két, Zelenszkijhez kötődő személyt neveztek meg. Ezek közül az egyik Timur Mindics volt, az elnök üzlettársa, akivel közösen alapították a Kvartal 95 szórakoztatóipari vállalatot. Mindics, aki jelenlegi információk szerint a központi figurája volt a korrupciós hálózatnak, több szálon is kötődik az elnökhöz. 

A kettőjüknek még a lakásuk is egy épületben volt, Zelenszkij pedig 2021-ben Mindicsnél járt egy születésnapi ünnepségen. A források szerint éppen abban a lakásba, ahol az elhíresült aranyvécét találták. 

A vizsgálatban Zelenszkij egy másik bizalmasát, Olekszij Csernisovot is megnevezték. Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese „nagyon közel állt a családhoz, és 2019 óta tisztségeket töltött be a Zelenszkij-kormányban, most azonban hivatali visszaéléssel vádolják” – nyilatkozta egy volt ukrán tisztviselő a Fox News számára.

„Csernisov három vagy négy hatalmas házat kezdett építeni a legelőkelőbb helyen, Kijevben” – tette hozzá.

Zelenkszit nem vonták felelősségre az ügyben, azonban a volt tisztviselő szerint pletykák keringenek arról, hogy ő is részt vett benne és hasznot húzott belőle. „Vannak, akik szerint Zelenszkij tudott ezekről a tervekről, és jóváhagyta azokat” – állította a forrás. „Az is gyanús volt, hogy a pénz külföldi számlákra került, amelyekből Zelenszkij és belső köre profitált” – tette hozzá. 

Habár az ukrán elnök dicsérte a hatékony fellépést, a mostani botrány kapcsán a dolgokat már nem lesz ilyen könnyű kezelni. A források szerint ugyanis Ukrajnában morális válság alakult ki a botrány nyomán. „Az ukránoknak most nincs motivációjuk harcolni a hatalmas emberi jogi jogsértések, valamint a most leleplezett korrupció miatt” – nyilatkozta a forrás, és hozzátette, hogy az országon belül az emberek már látják, hogy Zelenszkij a probléma része. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

