Zelenszkij óriási slamasztikában van

Az ukrán elnök szoros kapcsolatban áll olyan személyekkel, akiket a kiterjedt „aranyvécé” botrányban neveztek meg, amelynek során a jelentések szerint több tízmillió dollárt „cipeltek ki” a háború sújtotta energetikai vállalatokból. Volodimir Zelenszkij legitimitását pedig kikezdte a botrány az országon belül is – írja az Origo.

Zelenszkij tudhatott a piszkos ügyekről. Fotó: Pool/Suzanne Plunkett

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) hétfőn nyilvánosságra hozott vizsgálatában legalább két, Zelenszkijhez kötődő személyt neveztek meg. Ezek közül az egyik Timur Mindics volt, az elnök üzlettársa, akivel közösen alapították a Kvartal 95 szórakoztatóipari vállalatot. Mindics, aki jelenlegi információk szerint a központi figurája volt a korrupciós hálózatnak, több szálon is kötődik az elnökhöz.

A kettőjüknek még a lakásuk is egy épületben volt, Zelenszkij pedig 2021-ben Mindicsnél járt egy születésnapi ünnepségen. A források szerint éppen abban a lakásba, ahol az elhíresült aranyvécét találták.

A vizsgálatban Zelenszkij egy másik bizalmasát, Olekszij Csernisovot is megnevezték. Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese „nagyon közel állt a családhoz, és 2019 óta tisztségeket töltött be a Zelenszkij-kormányban, most azonban hivatali visszaéléssel vádolják” – nyilatkozta egy volt ukrán tisztviselő a Fox News számára.