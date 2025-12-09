ZelenszkijAndrij Jermakukrajnai korrupciókorrupciós botránybotrány

Repedezik az ukrán hatalmi elit: Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni

Miközben egyre súlyosabb korrupciós ügyek rengetik meg az ukrán államvezetést, Volodimir Zelenszkij kénytelen új jelölteket bemutatni az elnöki hivatal élére, miután bizalmi embere, Andrij Jermak a botrányok árnyékában elveszítette pozícióját. A kijevi hatalmi centrum mély belső válsággal küzd, amely már az államfő közvetlen környezetét is elérte.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 7:40
Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni Forrás: AFP
Zelenszkij december 8-án hozta nyilvánosságra azoknak a neveit, akik szóba jöhetnek a kegyvesztetté vált kabinetfőnök utódjaként, alig néhány nappal azután, hogy Jermak november 28-án távozott a posztjáról. A háttérben egy olyan kiterjedt korrupciós ügy áll, amely már az ukrán elnök legszűkebb környezetét is elérte. Az államfő a botrány politikai következményeit látva kénytelen volt bejelenteni az Elnöki Hivatal teljes átszervezését – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni az elnöki hivatal élére Fotó: AFP
Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni az elnöki hivatal élére. Fotó: AFP

Az utódlás körüli találgatásokban több meghatározó név is felmerült: Denisz Smihal jelenlegi védelmi miniszter, aki korábban hosszú időn keresztül irányította a kormányt miniszterelnökként; Mihajlo Fjodorov, a digitális ügyekért felelős miniszter; Kirilo Budanov, a katonai felderítés vezetője; Pavlo Palisa, az elnöki hivatal egyik helyettes vezetője és korábbi parancsnok; valamint Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, akit elsősorban nemzetközi tárgyalásairól ismernek.

Az ukrán elnök az elmúlt napokban sorra fogadta azokat a tisztségviselőket, akiket potenciális utódként tartanak számon. 

December 4-én maga Zelenszkij is elismerte, hogy napirendre került a hivatal működésének újragondolása, valamint az állami intézmények közötti együttműködés átalakítása, és ígéretet tett arra, hogy a döntés rövid időn belül megszületik. 

A folyamatot ugyanakkor lassítja, hogy – saját bevallása szerint – azt is mérlegelnie kell, miként lehetne pótolni azokat, akik esetleges kinevezésük esetén kiürítenék jelenlegi, kulcsfontosságú pozícióikat. 

Andrij Jermakot még 2020-ban emelték a kulcspozícióba, és azóta páratlan befolyásra tett szert az ukrán hatalmi gépezetben. 

Bár a politikai közegben régóta erős kritikák érték túlzott szerepe miatt, Zelenszkij hosszú időn keresztül védelmébe vette szövetségesét, és igyekezett lesöpörni azokat a vádakat, amelyek szerint a döntések valójában a nyilvánosság elől rejtve, Jermak kezében összpontosultak.

Politikai feszültség Zelenszkij körül

A korrupcióellenes hatóságok vizsgálata szerint mintegy 100 millió dollár tűnt el gyanús körülmények között az állami Enerhoatomnál, Ukrajna legnagyobb atomenergia-vállalatánál.

A botrány súlyát növeli, hogy a gyanúsítottak között több, Zelenszkijhez közel álló személy is található. 

Az érintettek sorában van Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki az elnök korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal 95-nek társtulajdonosa. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki leleplezte, hogy Zelenszkij egykori üzlettársa arannyal bevont vécével ellátott luxuslakásban élt, ahová az elnök is gyakran betért. 

Több befolyásos szereplő szerint Andrij Jermak, az elnöki hivatal befolyásos vezetője nemcsak a SAP vezetőjét, Olekszandr Klimenkót próbálja félreállítani, hanem a NABU vezetőjét, Szemen Krivonoszt is. 

A vádak szerint Jermak utasítást adott gyanúsítások előkészítésére – állítólag bosszúból a Mindics-ügy körül kialakult botrány miatt. Az elnök hivatalos honlapján nem sokkal később megjelent Zelenszkij rendelete Jermak menesztéséről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

