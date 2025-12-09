Repedezik az ukrán hatalmi elit: Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni

Zelenszkij december 8-án hozta nyilvánosságra azoknak a neveit, akik szóba jöhetnek a kegyvesztetté vált kabinetfőnök utódjaként, alig néhány nappal azután, hogy Jermak november 28-án távozott a posztjáról. A háttérben egy olyan kiterjedt korrupciós ügy áll, amely már az ukrán elnök legszűkebb környezetét is elérte. Az államfő a botrány politikai következményeit látva kénytelen volt bejelenteni az Elnöki Hivatal teljes átszervezését – írja a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij kénytelen új vezetőt keresni az elnöki hivatal élére. Fotó: AFP

Az utódlás körüli találgatásokban több meghatározó név is felmerült: Denisz Smihal jelenlegi védelmi miniszter, aki korábban hosszú időn keresztül irányította a kormányt miniszterelnökként; Mihajlo Fjodorov, a digitális ügyekért felelős miniszter; Kirilo Budanov, a katonai felderítés vezetője; Pavlo Palisa, az elnöki hivatal egyik helyettes vezetője és korábbi parancsnok; valamint Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, akit elsősorban nemzetközi tárgyalásairól ismernek.