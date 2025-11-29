Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője + videó

Az elnök hivatalos honlapján nem sokkal később megjelent Zelenszkij rendelete Jermak menesztéséről. A videóüzenetben – amelynek Zelenszkij azt a címet adta, hogy „Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibázna; mi viszont nem hibázunk” – azt mondta: „Amikor minden figyelem a diplomáciára és a háborúban való védelemre összpontosul, belső erőre van szükség. A belső erő a kulcsa külső egységünknek és nemzetközi kapcsolatainknak. Ahhoz pedig, hogy legyen belső erőnk, nem lehetnek olyan dolgok, amelyek elterelik a figyelmet bármiről is, ami nem Ukrajna védelme. Azt szeretném, hogy senkinek ne legyenek kérdései Ukrajnához.”

Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Ezt követően bejelentette, hogy átalakítások várhatók az elnöki hivatalban. Hozzátette, hogy szombaton konzultációkat folytat arról, ki lehet alkalmas az iroda vezetésére.

Hálás vagyok Andrijnak azért, hogy az ukrán álláspontot a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte, ahogyan az elvárható. Mindig hazafias álláspontot képviselt. Azt szeretném viszont, hogy ne legyenek pletykák és spekulációk

– mondta az elnök. Zelenszkij közölte, hogy a hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon Ukrajnát Andrij Hnatov vezérkari főnök, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a külügyminisztérium és a hírszerzés képviseli majd.