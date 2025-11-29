Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője + videó

Az elnök hivatalos honlapján nem sokkal később megjelent Zelenszkij rendelete Jermak menesztéséről. A videóüzenetben – amelynek Zelenszkij azt a címet adta, hogy „Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibázna; mi viszont nem hibázunk” – azt mondta: „Amikor minden figyelem a diplomáciára és a háborúban való védelemre összpontosul, belső erőre van szükség. A belső erő a kulcsa külső egységünknek és nemzetközi kapcsolatainknak. Ahhoz pedig, hogy legyen belső erőnk, nem lehetnek olyan dolgok, amelyek elterelik a figyelmet bármiről is, ami nem Ukrajna védelme. Azt szeretném, hogy senkinek ne legyenek kérdései Ukrajnához.”
Ezt követően bejelentette, hogy átalakítások várhatók az elnöki hivatalban. Hozzátette, hogy szombaton konzultációkat folytat arról, ki lehet alkalmas az iroda vezetésére.
Hálás vagyok Andrijnak azért, hogy az ukrán álláspontot a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte, ahogyan az elvárható. Mindig hazafias álláspontot képviselt. Azt szeretném viszont, hogy ne legyenek pletykák és spekulációk
– mondta az elnök. Zelenszkij közölte, hogy a hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon Ukrajnát Andrij Hnatov vezérkari főnök, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a külügyminisztérium és a hírszerzés képviseli majd.
Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy pénteken a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Jermaknál. A nyomozó hatóságok azonban később közölték, hogy Jermakot nem gyanúsították meg a nemrég az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós ügyben.
