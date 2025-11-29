Andrij Jermakenergetikai miniszterZelenszkijkorrupció

Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője + videó

Benyújtotta lemondását Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki videóüzenetében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 4:00
Andrij Jermak Fotó: AFP
Az elnök hivatalos honlapján nem sokkal később megjelent Zelenszkij rendelete Jermak menesztéséről. A videóüzenetben – amelynek Zelenszkij azt a címet adta, hogy „Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibázna; mi viszont nem hibázunk” – azt mondta: „Amikor minden figyelem a diplomáciára és a háborúban való védelemre összpontosul, belső erőre van szükség. A belső erő a kulcsa külső egységünknek és nemzetközi kapcsolatainknak. Ahhoz pedig, hogy legyen belső erőnk, nem lehetnek olyan dolgok, amelyek elterelik a figyelmet bármiről is, ami nem Ukrajna védelme. Azt szeretném, hogy senkinek ne legyenek kérdései Ukrajnához.”

Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Ezt követően bejelentette, hogy átalakítások várhatók az elnöki hivatalban. Hozzátette, hogy szombaton konzultációkat folytat arról, ki lehet alkalmas az iroda vezetésére.

Hálás vagyok Andrijnak azért, hogy az ukrán álláspontot a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte, ahogyan az elvárható. Mindig hazafias álláspontot képviselt. Azt szeretném viszont, hogy ne legyenek pletykák és spekulációk

 – mondta az elnök. Zelenszkij közölte, hogy a hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon Ukrajnát Andrij Hnatov vezérkari főnök, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a külügyminisztérium és a hírszerzés képviseli majd.

 

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy pénteken a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Jermaknál. A nyomozó hatóságok azonban később közölték, hogy Jermakot nem gyanúsították meg a nemrég az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós ügyben.

 

 

Zelenszkij november 22-én kelt rendeletében Jermakot nevezte ki annak az ukrán küldöttségnek az élére, amely az amerikai béketervezetről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal és más nemzetközi partnerekkel. Az elnöki iroda honlapja szerint Jermakot 2020. február 11-én nevezték ki a hivatal élére. 

2019 októbere és 2020 júniusa között az Ukroboronprom ukrán állami hadiipari konszern felügyelő bizottságának tagja volt. 2019 májusától 2020. február 11-ig elnöki tanácsadó volt, azt megelőzően pedig több éven át jogi és civil szervezeti tevékenységgel foglalkozott. Zelenszkij most azt is közölte: arra számít, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök a parlamenti képviselőkkel együttműködésben biztosítja a jövő évi költségvetés elfogadását. 

Azt is várom, hogy megkapjam a jelöltek nevét az energetikai miniszter és az igazságügyi miniszter posztjára

 – tette hozzá. 

A parlament november 19-én menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki addig az igazságügyi tárcát vezette, az energetikai szektorban feltárt korrupciós ügyletek miatt. Zelenszkij tájékoztatása szerint mindezeken felül utasította az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU), hogy végezzen helyzetelemzést a bűnüldözői rendszerben és az ukrajnai régiókban. 

„Hamarosan beszámolók érkeznek, meglesznek az én következtetéseim, és születnek majd döntések. Túl sok a negatívum a régiókból” – mondta Zelenszkij. Hozzátette: megállapodás született arról, hogy az SZBU gyorsan szolgáltatja majd az információkat.

Borítókép: Andrij Jermak (Fotó: AFP)

