Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

zabpehelybőrfürdő

A zabpehely az irritált, száraz bőr ellenszere - csodákat művel, ha így készíti

A zab nemcsak reggeliként értékes, hanem a bőrápolásban is igazi csodaszer: megnyugtatja, hidratálja és védi a kiszáradt, irritált bőrt. Egy házilag elkészíthető zabfürdő természetes módon segít helyreállítani a bőr egyensúlyát, legyen szó téli szárazságról, napégésről vagy ekcémás panaszokról. Mutatjuk, hogyan készül az egyszerű, de rendkívül hatékony otthoni bőrnyugtató fürdő.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 11:10
A zabpehely természetes módon segít helyreállítani a bőr egyensúlyát, legyen szó téli szárazságról, napégésről vagy ekcémás panaszokról Fotó: Angelina Zinovieva Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A zab évszázadok óta ismert természetes bőrápoló alapanyag. A finomra őrölt zab fürdő formában nemcsak megnyugtatja a száraz, viszkető bőrt, hanem segít visszaállítani annak természetes védőrétegét is. A zabban található poliszacharidok és béta-glükánok megkötik a nedvességet, míg az antioxidáns vegyületek csökkenthetik a gyulladást és a bőrirritációt.

A finomra őrölt zab természetes módon nyugtatja a száraz, irritált bőrt, segíti a regenerálódást és védi a bőr természetes védőrétegét
A finomra őrölt zab természetes módon nyugtatja a száraz, irritált bőrt, segíti a regenerálódást és védi a bőr természetes védőrétegét/ Fotó: Milenie / Shutterstock

Miért érdemes kipróbálni a zabfürdőt?

Mert az egyik legolcsóbb, legelérhetőbb, hazánkban is fillérekért kapható igen hatékony alapanyag. Ráadásul szervezetünkre gyakorolt hatása fenomenális: a kolloidális zab (vagyis porrá őrölt, tiszta zabpehely) képes megnyugtatni a bőrt napégés, rovarcsípés, ekcéma vagy enyhébb allergiás reakció után is. Finom védő réteget- láthatatlan filmet- képez a bőrfelszínen, ily módon segíti annak regenerálódását. Télen, fűtési szezonban is igen hasznos, hiszen ebben az időszakban a bőr hajlamosabb a kiszáradásra. Gyermekek és érzékeny bőrű felnőttek számára is kíméletes megoldást kínál.

Hogyan készítsünk otthon zabfürdőt?

A legfontosabb, hogy natúr, adalékanyagmentes zabpelyhet használjunk. Egy turmixgépben vagy aprítógépben őröljük addig, amíg finom, lisztszerű állagot kapunk – ez oldódik majd fel a vízben. Egy átlagos méretű fürdőkádhoz körülbelül fél-egy csésze zabőrlemény elegendő.

Engedjünk meleg (nem forró) vizet a kádba, majd keverjük bele a zablisztet, és várjunk néhány percet, amíg a víz selymes, tejszerű állagú nem lesz. Ezután üljünk bele, és pihenjünk benne 10–15 percig. Csak élvezzük, ahogy a „zabtej” végzi feladatát, nem a csutakolás a lényeg, 

A fürdő után se dörzsöljük bőrünket, csak finoman itassuk le puha törölközővel magunkról a vizet, majd kenjük be illat és színezékmentes, kímélő testápolóval, hogy a zabfürdő adta nedvesség a bőrben maradjon.

Ezekre figyeljünk!

  • A víz ne legyen túl forró, mert az rontja a bőr állapotát.
  • A az őrölt, vízzel keveredő zab miatt a fürdőkád csúszóssá válhat, ezért óvatosan szálljunk ki belőle. 
  • Ha valakinek ismert zaballergiája van, vagy a fürdés után bőrpírt, viszketést tapasztal, a kezelést függessze fel, még véletlenül se próbálkozzon addig újra, amíg ki em derül mi áll a háttérben.
  • Súlyosabb bőrbetegségek, például kiterjedt ekcéma, pikkelysömör vagy nyílt seb esetén, mindig egyeztessünk bőrgyógyásszal, mielőtt bármilyen házi bőrápolási módszert kipróbálnánk. 

Forrás

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.