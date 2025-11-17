A zabpehely az irritált, száraz bőr ellenszere - csodákat művel, ha így készíti

A zab évszázadok óta ismert természetes bőrápoló alapanyag. A finomra őrölt zab fürdő formában nemcsak megnyugtatja a száraz, viszkető bőrt, hanem segít visszaállítani annak természetes védőrétegét is. A zabban található poliszacharidok és béta-glükánok megkötik a nedvességet, míg az antioxidáns vegyületek csökkenthetik a gyulladást és a bőrirritációt.

A finomra őrölt zab természetes módon nyugtatja a száraz, irritált bőrt, segíti a regenerálódást és védi a bőr természetes védőrétegét/ Fotó: Milenie / Shutterstock

Miért érdemes kipróbálni a zabfürdőt?

Mert az egyik legolcsóbb, legelérhetőbb, hazánkban is fillérekért kapható igen hatékony alapanyag. Ráadásul szervezetünkre gyakorolt hatása fenomenális: a kolloidális zab (vagyis porrá őrölt, tiszta zabpehely) képes megnyugtatni a bőrt napégés, rovarcsípés, ekcéma vagy enyhébb allergiás reakció után is. Finom védő réteget- láthatatlan filmet- képez a bőrfelszínen, ily módon segíti annak regenerálódását. Télen, fűtési szezonban is igen hasznos, hiszen ebben az időszakban a bőr hajlamosabb a kiszáradásra. Gyermekek és érzékeny bőrű felnőttek számára is kíméletes megoldást kínál.

Hogyan készítsünk otthon zabfürdőt?

A legfontosabb, hogy natúr, adalékanyagmentes zabpelyhet használjunk. Egy turmixgépben vagy aprítógépben őröljük addig, amíg finom, lisztszerű állagot kapunk – ez oldódik majd fel a vízben. Egy átlagos méretű fürdőkádhoz körülbelül fél-egy csésze zabőrlemény elegendő.

Engedjünk meleg (nem forró) vizet a kádba, majd keverjük bele a zablisztet, és várjunk néhány percet, amíg a víz selymes, tejszerű állagú nem lesz. Ezután üljünk bele, és pihenjünk benne 10–15 percig. Csak élvezzük, ahogy a „zabtej” végzi feladatát, nem a csutakolás a lényeg,

A fürdő után se dörzsöljük bőrünket, csak finoman itassuk le puha törölközővel magunkról a vizet, majd kenjük be illat és színezékmentes, kímélő testápolóval, hogy a zabfürdő adta nedvesség a bőrben maradjon.

Ezekre figyeljünk!

A víz ne legyen túl forró, mert az rontja a bőr állapotát.

A az őrölt, vízzel keveredő zab miatt a fürdőkád csúszóssá válhat, ezért óvatosan szálljunk ki belőle.

Ha valakinek ismert zaballergiája van, vagy a fürdés után bőrpírt, viszketést tapasztal, a kezelést függessze fel, még véletlenül se próbálkozzon addig újra, amíg ki em derül mi áll a háttérben.

Súlyosabb bőrbetegségek, például kiterjedt ekcéma, pikkelysömör vagy nyílt seb esetén, mindig egyeztessünk bőrgyógyásszal, mielőtt bármilyen házi bőrápolási módszert kipróbálnánk.

Forrás