5 ok, amiért minden reggel egyéjszakás zabkását kellene ennünk

Hogy a zabkása milyen egészséges, milyen élettani hatásokkal bír, arról már többször értekeztünk – írja a mindmegette.hu. Ám arról, hogy a főzés nélkül egy éjszakára csupán joghurtba, tejbe vagy növényi italba áztatott zabpehely, az úgynevezett egyéjszakás zabkása hatására mennyi jó dolog töténik a tesünkkel, még nem. De majd most.

Mivel tudjuk, hogy tartós fogyás és egészséges étrend elképzelhetetlen rendszeres reggelizés nélkül, hiába a reggeli rohanás, ezt muszáj lesz mindenkinek beiktatnia. Az időhiányt kiküszöbölendő készítsünk egyéjszakás zabkását: este egy üvegben összerakjuk, és reggel, akár útközben vagy a munkahelyre beérve is elkanalazhatjuk, és utána más dolgunk nem is lesz, mint élvezni azt a sok jót, amit a testünknek ad ez az egyszerűségében nagyszerű étel.

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

JOBB LESZ A KEDVÜNK

Az, hogy az ember bélrendszere és az agyműködése között szoros összefüggés van, nem újdonság, de, hogy miért, az talán kevésbé közismert: a szerotonin nevű hormon – amit boldogsághormonként is ismerünk-, 90%-a a bélrendszerünkben található. Ezek után nem csoda, hogy ha valami olyat eszünk, ami nem esik jól a gyomrunknak, az nem csak az emésztésünkre, hanem a hangulatunkra is rányomja a bélyegét.



Az egyéjszakás zabkásában a nyers, de megpuhult zabpehely a gyomor számára lebonthatatlan keményítőben igen gazdag, így emésztetlen formában éri el a bélrendszert. Itt a bélbaktériumok fermentálják a benne lévő rostot, vagyis tökéletesen bélflóra-kompatibilissé teszik. Lelkesednek is érte a helyi szerotoninok, küldik a pozitív üzenetet az agynak, termelődik a jókedv és a kiegyensúlyozottság!

JOBB LESZ AZ EMÉSZTÉSÜNK

Nem újdonság, hogy rostban gazdag étkezés a megfelelő folyadékmennyiséggel párosítva a zökkenőmentes emésztés kulcsa. És, ha jó az emésztésünk, az jót tesz a bőrünknek, az alakunknak, a közérzetünknek egyaránt. Ha egy villámgyorsan összedobott, majd a hűtőben érlelt egyéjszakás zabkásával indítjuk a napot, akkor ki is pipálhatjuk a napi ajánlott rostmennyiség, azaz a 28-38 gramm 14%-át, ugyanis annak 45 grammjában 4 gramm rost van.

KÉSŐBB LESZÜNK ÉHESEK

A zabpehely, a benne található nagy mennyiségű rostnak köszönhetően a legjobb reggeli, különösen, ha egyéjszakás zabkásának készítjük el, mondjuk joghurttal, mézzel, gyümölcsökkel és magvakkal. Ha egy ilyen mixszel indítjuk a napot, sokáig nem leszünk éhesek, és ami még jobb: mivel lassan szívódik fel, nem hirtelen tör rád az éhség, hanem szépen fokozatosan, ébredünk rá, hogy lassan ebédiő! Így a kedvünk is jobb.

LEDOBUNK NÉHÁNY KILÓT

Az egyik legáldásosabb hatása a reggeli zabkásaevésnek, hogy ha mondjuk heti három alkalommal erre cseréljük a kéttojásos rántottát, vagy a gazdagon megpakolt emeletes szendvicseket, akkor garantáltan fogyni fogunk jópár kilót. A egyéjszakás zabkása ugyanis, ha egy kis befőttesüvegnyi, azaz, 2,5 dl-es adagot veszünk alapul, aminek a fele zabpehelyből (125 g kb. 150 kalória) 1/4-e natúr joghurtból, 1/4-e friss gyümölcsből áll, ha még egy-egy kiskanál mézet is rakunk a rétegek közé, akkor is csak 400-500 kalóriát viszünk be, szemben egy szendviccsel, ami lehet akár 700-800 kalóriás is!

JÓT TESZÜNK A SZÍVÜNKKEL!

A zab olyan növényi eredetű vegyületeket tartalmaz, ami a szív és az erek egészséges és erős működését segíti, és hozzájárul a szívbetegségek megelőzéséhez: tele van omega 3 zsírsavakkal, folsavval és káliummal, ráadásul a rosttartalma is igen nagy. Egyes kutatások szerint a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát is csökkentheti, sőt, az Amerikai Cukorbetegek Szövetsége a már cukorbetegeknek is ajánlja a zabpehely fogyasztását, mivel az segít szinten tartani a vércukorszintet.

