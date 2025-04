Sokunk kedvenc élelmiszeréről derült ki, hogy káros lehet

A diétázók és sportos életmódot követők számára az egyik legfontosabb szénhidrátforrás a zabpehely. A zabban megtalálhatók fontos vitaminok és ásványi anyagok, kiváló és változatosan ízesíthető reggeli készíthető belőle, ráadásul a felszívódási ideje is kedvezőbb, mint a búzalisztté. A zabpehellyel azonban van egy kis probléma, mutatott rá cikkében a Mindmegette.

Egészséges a zabpehely?

A zab, így a belőle készült zabpehely is kiváló rostforrás, ugyanis fő alkotóeleme a vízoldékony béta-glükán, egy olyan prebiotikum, ami hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez. A zabpehely az emésztési folyamat során megszívja magát nedvességgel és ezzel segíti a salakanyag kiürülését a szervezetből. A zabpehely azonban nemcsak rost-, hanem fehérjeforrás is, ráadásul magas a vitamin- és tápanyagtartalma. A zabban található B- és E-vitamin, kalcium, magnézium, cink, vas és kálium is.