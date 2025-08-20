Felkészültek a hatóságok a tűzijátékra

Szervezetünk idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását – közölte az Országos Mentőszolgálat.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51, gondosan kiválasztott pontjára települnek.

A mentési pontok a mentők elhelyezkedését a mentőszolgálat honlapján megtalálható térképen lehet megtalálni.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az egész augusztus 20-i ünnepség legnagyobb látványossága az esti tűzijáték lesz. A Duna fölötti pirotechnikai show idén is Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. A látványosságot, amelyet a Margit hídtól a Petőfi hídig csodálhatunk meg, drónshow, fényparádé és látványos fényfestés is kíséri. A nem mindennapi műsor este 9-kor kezdődik, és mintegy harminc percen át tart.