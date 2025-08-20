Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Felkészültek a hatóságok a tűzijátékra

A két rakpart összesen 51 pontján vigyáznak az ünneplőkre.

Forrás: MTI2025. 08. 20. 12:00
Szervezetünk idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását – közölte az Országos Mentőszolgálat.

Budapest, 2025. augusztus 6. Az Országos Mentőszolgálat mentőautója mozgóőrségben a 31. Sziget fesztivál nyitónapján a Hajógyári-szigeten 2025. augusztus 6-án. Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkáját az idei Sziget fesztiválon. Az Országos Mentőszolgálat egy ellátóközponttal és kilenc mentőegységgel van jelen a rendezvényen. MTI/Lakatos Péter
Fotó: MTI/Lakatos Péter

A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51, gondosan kiválasztott pontjára települnek.

A mentési pontok a mentők elhelyezkedését a mentőszolgálat honlapján megtalálható térképen lehet megtalálni.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, az egész augusztus 20-i ünnepség legnagyobb látványossága az esti tűzijáték lesz. A Duna fölötti pirotechnikai show idén is Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. A látványosságot, amelyet a Margit hídtól a Petőfi hídig csodálhatunk meg, drónshow, fényparádé és látványos fényfestés is kíséri. A nem mindennapi műsor este 9-kor kezdődik, és mintegy harminc percen át tart.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

Európa legnagyobb műsora lesz az esti tűzijáték

