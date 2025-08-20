Elesett az M7-es, megindult a tömeg a Balatonra

Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki Érd és Tárnok között az M7-es autópályán, a Balaton irányába – adta hírül az Útinform. Már az M0-s autóúti csomópontban is tapasztalható, hogy telítettek a sávok.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy személyautó parkoló járműveknek ütközött Oroszlány belterületén, a Rákóczi Ferenc úton. A Bánki Donát utca kereszteződésének közelében a forgalom váltakozó irányban, fél pályán halad.

A 6-os főúton sem jó a helyzet,

Pécs és Szentlőrinc között a 206-os kilométernél csőtörés miatt a forgalom csak fél pályán, irányonként váltakozva halad.

Kitértek arra is, hogy az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják.

Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-esen Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel kénytelenek számolni.