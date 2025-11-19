Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

börtönvádlottgyermekbántalmazás

Nyolc év börtönt kapott a csecsemőjét brutálisan bántalmazó debreceni apa

Életveszélyes állapotba került egy baba, miután apja többször megütötte és megrázta – a férfi nyolc év börtönt kapott, az anya pedig felfüggesztett ítéletet, amiért nem védte meg gyermekét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 19. 21:28
Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék szerdán azt a férfit, aki kiskorú gyermekét bántalmazta; élettársa, a gyermek édesanyja kiskorú veszélyeztetése miatt két év, három évre felfüggesztett börtönt kapott – tájékoztatott a bíróság szóvivője.

20250904 Kecskemét Meggyilkoltak egy 22 hónapos kislányt Miskén. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A Kecskeméti Járásbíróság a 25 éves J. Dávid letartóztatásáról döntött. A férfit gyanúsítják a 22 hónapos, miskei K. Hanna meggyilkolásával. Fotó: Bús Csaba BCS Petőfi Népe PN A képen: bilincs megbilincselt kéz FIGYELEM!!!!! MEGJELENÉSKOR ARCOT KITAKARNI!!!
Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba 

Dobó Dénes közleményében azt írta: 

a bíróság mindkét vádlottat véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely során 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végeznék, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhetnének.

A másodrendű vádlott, az anya esetében az ítélet jogerős; az apa ügyében az eljárás a fellebbezés miatt a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. Az anya szülői felügyeleti joga megmaradt, így a jövőben – amennyiben a hatóságok engedélyezik – akár vissza is fogadhatja gyermekét.

Az ítélet szerint 2024. december 3-án az elsőrendű vádlott a konyhában, a fagyasztóládára helyezett műanyag fürdőkádban fürdette néhány hónapos kisfiát. A gyermek sírt, ezért a férfi kiabálni kezdett vele, majd 

két-három alkalommal közepes erővel tenyérrel fejtetőn ütötte, ezt követően három-négy alkalommal teljes erőből megrázta. A fürdés után a férfi a kiskorút a fagyasztóláda tetejére tette, ahol a gyermek feje a ládának koppant.

Ezt látva a gyermek édesanyja veszekedni kezdett élettársával, arra kérve, hogy ilyen többé ne forduljon elő. A kicsi ezt követően elájult; az apa kompressziós nyomással megkísérelte újraéleszteni, majd az anya segítségével ruhát tettek a gyermek fejére, aki végül magához tért.

A szülők a hajnal folyamán végig ébren maradtak, majd reggel orvoshoz vitték a gyermeket arra hivatkozva, hogy étvágytalan és görcsrohama volt. Az orvos beutalása alapján a csecsemő a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába került, ahol életveszélyes állapota miatt az intenzív osztályon ápolták.

A bíróság megállapítása szerint 

az anya több alkalommal is tanúja volt annak, hogy élettársa bántalmazza a gyermeket, mégsem tett semmit, és nem értesítette a hatóságokat, bízva abban, hogy a bántalmazás nem derül ki. 

A szülők – akik a kiskorú nevelésére, felügyeletére és gondozására voltak kötelesek – súlyosan megszegték kötelezettségeiket, veszélyeztetve ezzel gyermekük testi és értelmi fejlődését – közölte a bíróság.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Karnok Csaba)

 

