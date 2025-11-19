Megerőszakolta saját gyerekeit egy romániai házaspár

Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája





Egy galaci házaspár felvételeket készített a saját gyerekeiről, amelyeket az interneten terjesztett. A három hónapos csecsemőt és kétéves nővérét megerőszakolták. A szülőket letartóztatták, a gyerekeket a gyermekvédelmi szolgálat gondozásába helyezték.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 19:01
megerőszakolta saját gyerekeit egy román házaspár (illusztráció)
Felkavaró bűncselekmény-sorozatot tárt fel a rendőrség a romániai Galac megyében: egy házaspár megerőszakolta a saját gyermekeit azért, hogy pornográf filmet készítsen – írta meg az Origo. A Digi24 hírcsatorna információi szerint a férfi feltételezhetően az áldozatok biológiai apja is, bár hivatalosan csak a nevelőapjukként szerepel.​ A mindössze három hónapos csecsemőnek és alig kétéves nővérének az esete a legutóbbi időszak egyik legsúlyosabb gyermekbántalmazási ügye Romániában.​




A nyomozás során kiderült, hogy a 22 éves nő és a 48 éves férfi november 7-én mindkét gyermekén nemi erőszakot követett el, amit mobiltelefonnal rögzített. 

Az elkészült felvételeket hangaláfestéssel látták el, és feltöltötték a TikTokra, megrázva ezzel egész Romániát.​

Előzetesben a házaspár, amely megerőszakolta a saját gyerekeit

A DIICOT – a szervezett bűnözés és terrorizmusellenes ügyészség – azonnal megindította az eljárást a házaspár ellen. A család otthonának átkutatása során bizonyító erejű adathordozókat foglaltak le. 

A férfit most nemi erőszakkal és gyermekpornográfiával, a nőt pedig nemi erőszakkal és gyermekpornográfiában való bűnrészességgel gyanúsítják.

November 14-én a brăilai bíróság elrendelte a szülők előzetes letartóztatását 30 napra. A gyerekek biztonságáról a helyi gyermekvédelmi szolgálat gondoskodik. 

Romániában és Magyarországon is elérhetők olyan szervezetek és szolgálatok, amelyek kiemelten foglalkoznak gyermekek védelmével és a krízishelyzetek gyors kezelésével.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki-elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 









