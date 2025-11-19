Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

droglopásszéfkábítószernyomozásdíler

Amikor nincs más út: a szülők jelentették fel saját fiukat droghasználat és lopás miatt

Egy nyíracsádi család olyan döntésre kényszerült, amelyet egyetlen szülő sem szeretne meghozni. Fiukat kellett feljelenteniük, miután drog hatása alatt ellopta otthonuk széfjét. A bejelentés nyomán a rendőrség nemcsak a fiút, hanem egy kábítószer-kereskedőt is kézre kerített.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 17:21
A kábítószer pusztító erejét és társadalomromboló hatását, sajnos nap mint nap látni lehet, ám ritkán kerül nyilvánosságra olyan megrendítő történet, amely egy családot ennyire közvetlenül érint. Nyíracsádon november 13-án egy fiatal fiú úgy döntött, hogy minden korlátot átlép és kiszakította helyéről a családi széfet, majd ismeretlen helyre távozott. A benne lévő értékeket pénzzé kívánta tenni, hogy drogokhoz jusson – írta az Origo.hu.

A lopás célja újból a drog vásárlása volt
A lopás célja újból a drog vásárlása volt. Fotó: Pixabay

A szülők, miután világossá vált számukra, hogy gyermekük a kábítószer világába sodródott, súlyos erkölcsi teherrel szembesültek. A helyzet azonban annyira elfajult, hogy nem maradt más lehetőségük, mint a rendőrséghez fordulni. Tudták, hogy döntésük fájdalmas, ám abban bíztak, hogy ezzel talán esélyt adnak fiuknak arra, hogy visszatérjen a normális élethez.

A drog teljesen elvette a fiú ítélőképességét

A bejelentést követően a rendőrség gyorsan és határozottan lépett. A nyomozók rövid idő alatt azonosították és elfogták a fiatalt, valamint azt a drogdílert, akivel találkozott. A két gyanúsítottat a vámospércsi rendőrőrsön állították elő, ahol a hatóságok házkutatást is tartottak. Ennek során kábítószergyanús anyagokat és mintegy félmillió forintot foglaltak le.

A nyomozás előrehaladtával egyre világosabbá vált, hogy nem elszigetelt esetről van szó, a rendőrök több fogyasztót is azonosítottak, akik a nyírábrányi dílertől szereztek be tiltott szereket. A 36 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Debreceni Járásbíróság a nyomozó hatóság indítványára elrendelte a letartóztatását is.

Drogügyletekben pedig a hatóságok igen sikeresek, legutóbb az FBI segítségével kaptak el egy dílert, aki az interneten a dark weben kereskedett.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
