Amikor nincs más út: a szülők jelentették fel saját fiukat droghasználat és lopás miatt

A kábítószer pusztító erejét és társadalomromboló hatását, sajnos nap mint nap látni lehet, ám ritkán kerül nyilvánosságra olyan megrendítő történet, amely egy családot ennyire közvetlenül érint. Nyíracsádon november 13-án egy fiatal fiú úgy döntött, hogy minden korlátot átlép és kiszakította helyéről a családi széfet, majd ismeretlen helyre távozott. A benne lévő értékeket pénzzé kívánta tenni, hogy drogokhoz jusson – írta az Origo.hu.

A szülők, miután világossá vált számukra, hogy gyermekük a kábítószer világába sodródott, súlyos erkölcsi teherrel szembesültek. A helyzet azonban annyira elfajult, hogy nem maradt más lehetőségük, mint a rendőrséghez fordulni. Tudták, hogy döntésük fájdalmas, ám abban bíztak, hogy ezzel talán esélyt adnak fiuknak arra, hogy visszatérjen a normális élethez.

A drog teljesen elvette a fiú ítélőképességét

A bejelentést követően a rendőrség gyorsan és határozottan lépett. A nyomozók rövid idő alatt azonosították és elfogták a fiatalt, valamint azt a drogdílert, akivel találkozott. A két gyanúsítottat a vámospércsi rendőrőrsön állították elő, ahol a hatóságok házkutatást is tartottak. Ennek során kábítószergyanús anyagokat és mintegy félmillió forintot foglaltak le.

A nyomozás előrehaladtával egyre világosabbá vált, hogy nem elszigetelt esetről van szó, a rendőrök több fogyasztót is azonosítottak, akik a nyírábrányi dílertől szereztek be tiltott szereket. A 36 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Debreceni Járásbíróság a nyomozó hatóság indítványára elrendelte a letartóztatását is.

