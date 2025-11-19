Kézre került a tápiószőlősi gyilkosság elkövetője – részletek a nyomozásról

Egy évvel a Tápiószőlőst megrázó emberölés után eredményt hozott a hatóságok kitartó és szakmai alapossággal végzett nyomozása. Elfogták azt a 40 éves férfit, aki a gyanú szerint tavaly októberben brutális módon vetett véget egy 72 éves helyi lakos életének. A gyilkos beismerte tettét – írta az Origo.hu.

A gyilkos kézre került és beismerő vallomást tett. Fotó: Pexels

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az elkövető egy, a térségben gyakran megforduló férfi, bement az idős áldozat otthonába, ahol egy korábbi konfliktus miatt heves szóváltás alakult ki közöttük. A vizsgálati adatok alapján a feszült helyzet elmérgesedett és a gyanúsított több alkalommal fejbe ütötte a nyugdíjast, aki a helyszínen életét vesztette.

A holttestet másnap egy ismerős találta meg, aki rendszeresen segített a ház körüli teendőkben. Miután hiába próbált kapcsolatba lépni az idős férfival, és a zárt ajtó is gyanút keltett benne, az ablakon keresztül jutott be az ingatlanba. Ott szembesült a tragikus látvánnyal, majd azonnal értesítette a hatóságokat.

Kézre került a gyilkos

A rendőrök az esetet követően széles körű adatgyűjtésbe kezdtek: helyszíni szemlét tartottak, nyomokat rögzítettek, és közel ötven tanút hallgattak ki. A nyomozás során a figyelem több olyan személyre is kiterjedt, akik korábban rendszeresen felkeresték a sértettet, köztük erőszakos múlttal rendelkezőkre és kábítószer-fogyasztókra is.

A nyomozati anyagokból kiderült, hogy az áldozat szociális helyzetéről már hónapokkal korábban beszéltek egy szűkebb körben és ez idővel a rendőrök látókörébe került. A lehetséges elkövetők száma fokozatosan szűkült, mígnem idén novemberben a nyomozók eljutottak egy névhez: K. Györgyhöz.

A negyvenéves férfi végül beismerő vallomást tett, amelyben elmondta, hogy egy féltékenységből fakadó vita fajult tettlegességig. Állítása szerint meglökte az idős férfit, aki esés közben beverte a fejét. Ezt követően kőműveskalapáccsal és fejszével is lesújtott a földön fekvő áldozatra.

A rendőrök emberölés gyanúja miatt hallgatták ki K. Györgyöt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.