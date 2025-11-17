Kaposvárgyilkosságbűnügy

Volt élettársa megölésével gyanúsítanak egy katonát

Megölte korábbi élettársát és súlyosan megsebesítette a nő rokonát a gyanú szerint egy szolgálaton kívüli katona Kaposváron – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn közleményben.

2025. 11. 17. 14:53
Kék villogó az éjszakában (A Sonline olvasójának felvétele)
Az eset november 15-én történt. A húszas évei második felében járó katona a somogyi vármegyeszékhelyen, egy kétszintes lakóház emeleti szobájában összeveszett a korábbi élettársával – írja az Ügyészség

Kaposvári gyilkosság: letartóztatják az elkövetőt (Fotó: Sonline.hu/Lang Róbert)

Amikor a nő rokona, hallva a veszekedést, elindult a felső szintre, a gyanúsított lement, és ököllel fejen ütötte. Ettől a középkorú férfi a lépcsőről a földre esett.

A katona azért, hogy a nőt és rokonát megölje, két kést vett magához a lakóház konyhájából, majd olyan súlyosan bántalmazta a sértetteket, hogy a nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülés miatt kórházba került – tették hozzá.

Beszámoltak arról, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a rendőrség bevonásával elvégezte a halaszthatatlan eljárási cselekményeket, elrendelte a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki. A férfi nem tett vallomást.

A nyomozó ügyészség a több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt elrendelt nyomozásban indítványt tesz a gyanúsított letartóztatására, amit álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye indokol – tudatták. A kényszerintézkedésről kedden dönt a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa.

Az elkövető terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés – olvasható a közleményben.

Borítókép: Kék villogó az éjszakában (A Sonline olvasójának felvétele)


