Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Nemzetközi együttműködésben az FBI buktatta le a magyar drogdílert a darkweben + videó

A magyar rendőrség közös akcióban számolta fel annak a 36 éves férfinak az illegális hálózatát, aki a darkweben bonyolított le több száz kábítószerüzletet kriptovalutában. A nyomozás végén nemcsak a férfit fogták el, hanem teljes vagyonát is lefoglalták, és mindebben az FBI nyújtott segítséget.

2025. 11. 13. 15:10
Nemzetközi együttműködés eredményeként került rács mögé az a 36 éves magyar férfi, aki éveken át az internet rejtett zugait, a darkwebet használta drogbirodalma működtetésére. A nyomozásban kulcsszerepet játszott az FBI, amely a magyar hatóságokkal közösen tárta fel a kiberbűnöző teljes hálózatát – írta az Origo.

A magyar hatóságok és az FBI együttműködése sikeres akcióban zárult
A magyar hatóságok és az FBI együttműködése sikeres akcióval zárult – képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

A férfi 2021 óta folytatott kábítószer-kereskedelmet, amely során több mint ezer ügyletet bonyolított le, főként kriptovalutában. A rendőrség szerint a bevétele meghaladta a százmillió forintot, amelyből luxuséletet finanszírozott, sőt ingatlant is vásárolt.

 

Az FBI fülelte le a nagytarcsai bűnözőt

A történet akkor vett fordulatot, amikor az FBI jelzést küldött a budapesti amerikai nagykövetségen keresztül a magyar hatóságoknak, miután a férfi tevékenysége feltűnt az amerikai kiberfelderítőknek. Az amerikai és magyar szakemberek szorosan együttműködve térképezték fel az elkövető kapcsolatrendszerét és digitális nyomait.

A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott közvetítőként működött a beszállítók és a fogyasztók között, és a drogokat a szintetikus szerektől a kokainig és a heroinig közvetlenül a megrendelők címére juttatta.

A pénz soha nem érintett bankszámlát, a bevétel kizárólag kriptovalutában, leginkább bitcoinban folyt be.

Ügyfelei a világ számos pontjáról érkeztek, az Egyesült Államoktól Németországig.

Amikor a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda kibernyomozói már minden adatot begyűjtöttek az amerikai partnereiktől, 2024 júniusában akciót szerveztek. A férfit Vértesszőlősön fogták el a Készenléti Rendőrség kommandósai, akik a házkutatás során telefonokat, számítógépeket és adattárolókat foglaltak le.

Az eszközökön egyértelmű bizonyítékokat találtak a kábítószer-kereskedelemre.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a férfi ellen, és fegyházbüntetést, valamint 76 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyészség közleménye szerint az elkövetőnek  nem volt legális jövedelme megélhetését kizárólag a darkwebes kereskedelemből fedezte.

A hatóságok most azon dolgoznak, hogy minden illegálisan szerzett vagyonelemet visszaszerezzenek, miközben a vádlott a bíróság előtt felel majd tettéért.

A darkweben pedig minden bűncselekmény megtalálható, nem egyszerű a kibertérben megtalálni őket, de már vannak erre szakosodott szakemberek is. Szerencsére a kormánynak ennek visszaszorítására is van stratégiája.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

 


