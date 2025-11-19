Nem nevezhető sikertörténetnek a Tisza Párt jelöltállítása + videó

Miután egy komolytalanra sikeredett jelöltállítással úgy-ahogy megvalósult a Tisza Párt sokáig halogatott ígérete, Kocsis Máté is megemlékezett az esetről egy, a Facebookra feltöltött videóval.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője mindenekelőtt felidézte: a Tisza Párt már idén januárban azzal riogatta az embereket, hogy márciusban már előre hozott választásokat akarnak,

mert megvan minden jelöltjük, és több ezer szakember dolgozik a több százezer nem tudom, min.

Csakhogy most ehhez képest még így, november közepe felé sem sikerült maradéktalanul bemutatni a jelöltjeiket – hívta fel a figyelmet az ellentmondásos Tisza-kommunikációra Kocsis Máté.

Ahogyan arról már beszámoltunk, több mint háromszáz jelölt indul a Tisza Párt előválasztásán, közülük kerülnek ki az egyéni választókerületekben rajthoz álló politikusok a 2026-os választásokra. Magyar Péter korábban többször is azt mondta, hogy a jelöltjeik orvosok, egyetemi tanárok, ápolónők, mérnökök lesznek, akik politikai múlttal nem rendelkeznek. Azonban a november 17-én éjszaka közzétett előválasztási jelöltaspiránsainak listájából kiderült, hogy többen közszereplők, valamint képviselők és polgármesterek, más jelöltaspiránsok pedig legalábbis nehezen vállalható múlttal bírnak.