Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje + videó

Egészen szürreális felvételeket töltött fel magáról Reketye-Trifán Zoltán, a Tisza Párt Budapest 13. számú egyéni választókerületi jelöltje – hívta fel a figyelmet a Ripost. A férfiról tudni érdemes, hogy egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca. A politikusi pályára lépett sörfőző mester kifejezetten termékeny internetes múlttal büszkélkedik: a képviselőjelölt egyik legszürrálisabb videója a „nézzünk egy technikát arra, hogyan kényeztessük magunkat” címet viseli.

Egy remek képösszeállítás a Tisza képviselőjelöltjéről, Reketye-Trifán Zoltánról (Forrás: Ripost)

Ebben a politikus habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit. A Ripost szintén figyelemre méltónak tartja Reketyéről azt a videót, amin a Föld napja alkalmából teljes átéléssel a földhöz vágja magát, majd látványosan gurul a fűben, miközben hangos kiáltásokkal ünnepli bolygónk jeles napját.

A harmadik felvételen karácsonyi jókívánságok hangzanak el tőle sajátos formában. A videóban Reketye-Trifán egy kanállal a szájában, egy fél bejglit szorongatva, hörgésszerű hangokkal kíván kellemes ünnepeket a követőinek. Külön érdekes, hogy a jelölt videóival Magyar Pétert is népszerűsíti, az aktivisták széles körben terjesztik őket a neten.

Reketye-Trifán Zoltán (Forrás: Facebook)

A Ripost felhívta a figyelmet arra is, sörfőzdéjével Reketye-Trifán az elmúlt években stabilnak mondható márkát épített, és a nyilvános cégadatok szerint a vállalkozása tavaly közel 350 millió forintos nettó árbevételt ért el. A hírportál úgy tudja, hogy a sörfőzde már egy éve Magyar Péter „udvari beszállítója”, a pártvezér kedveli a Reketye sört és ezt hálálta meg most a jelöltséggel.