bob bowmanKós Hubertúszás

Megdöbbentő dolgot állít a magyar elődjeiről Kós Hubert világhírű edzője, Bob Bowman

Bob Bowman szerint Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszótechnikával érkezett hozzá az Egyesült Államokba 2023-ban. A legendás Michael Phelps trénere szerint a magyar edzők elképesztő munkát végeztek a fiatal úszóval. A Budapesten előadást tartó amerikai sztáredző azt is elárulta, ő mivel járult ahhoz, hogy Kós Hubert olimpiai és kétszeres nagy medencés világbajnok hátúszó legyen. Bob Bowman egy hibára is felhívta a figyelmet.

2025. 11. 19. 22:16
Bob Bowman (USA) during the Olympic Games Paris 2024, at Paris La Defense Arena, in Paris, France, on August 02, 2024, Photo Stephane Kempinaire / KMSP (Photo by KEMPINAIRE Stéphane / KMSP via AFP)
Bob Bowman komoly üzenetet küldött a magyar úszóedzőknek Fotó: KEMPINAIRE STEPHANE Forrás: KMSP
Bob Bowman, minden idők egyik legsikeresebb úszóedzője szerint a magyar szakemberek elképesztő munkát végeztek az olimpiai és világbajnok Kós Huberttel. Az amerikai tréner, aki számos kiváló úszóval – köztük a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelsszel – dolgozott, illetve dolgozik együtt, szerdán online tartott előadást a Sport Forum Hungary résztvevőinek, mások mellett a Magyar Úszószövetség mentorprogramjában résztvevőknek, a beszélgetés során pedig természetesen szóba került a tavaly Párizsban olimpiai aranyérmes magyar versenyző is.

Bob Bowman
Kós Hubert a nagy sikereit már Bob Bowman irányításával érte el, idén is világbajnok lett. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor 

– Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszótechnikával érkezett hozzám, a magyar edzők elképesztő munkát végeztek vele. 

Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük – idézi az MTI a Texas Egyetem csapatának trénerét.

Bob Bowman jó tanácsa

Bob Bowman arról is beszélt, Kóst azt követően, hogy megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyes úszónak. Megjegyezte, ez ugyan hosszú távú célnak jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának. Ez pedig Kós esetében a hátúszásban történt meg, amiben végül meg is nyerte 200 méteres számot a párizsi olimpián. A 22 éves úszó tarolt az őszi világkupa-sorozatban is…

Így látta a magyar fél

Bob Bowman dicséretét és kritikáját leginkább Magyarovits Zoltán veheti magára. Kállay Katalin és Perjámosi Katalin után ugyanis az immár mesteredző vette át a a 11 éves „Hubi” felkészítését 2013-ban, majd 2022 végig együtt dolgozott a korán nagy tehetségnek kikiáltott versenyzővel.

– Megtanítottam jó technikával úszni mind a négy úszásnemben, valamint a fordulókat. Alapvetően egy utánpótlásedzőnek ez kellene, hogy legyen a fő feladata! 

Nem az eredmények hajszolása lenne a lényeg, hanem az, hogy a versenyző mindig az életkorának megfelelő képzést és terhelést kapja. Ha ez így működik, akkor tudnak folyamatosan fejlődni a fiatalok – nyilatkozta a saját szerepéről Magyarovits Zoltán Kós Hubert 2024-es olimpiai bajnoki címe után a Mandinernek. 

Most maga Bob Bowman is visszaigazolta az állításait. Ez ám az elismerés!

