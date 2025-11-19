Megdöbbentő dolgot állít a magyar elődjeiről Kós Hubert világhírű edzője, Bob Bowman

Bob Bowman jó tanácsa

Bob Bowman arról is beszélt, Kóst azt követően, hogy megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyes úszónak. Megjegyezte, ez ugyan hosszú távú célnak jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának. Ez pedig Kós esetében a hátúszásban történt meg, amiben végül meg is nyerte 200 méteres számot a párizsi olimpián. A 22 éves úszó tarolt az őszi világkupa-sorozatban is…

Így látta a magyar fél

Bob Bowman dicséretét és kritikáját leginkább Magyarovits Zoltán veheti magára. Kállay Katalin és Perjámosi Katalin után ugyanis az immár mesteredző vette át a a 11 éves „Hubi” felkészítését 2013-ban, majd 2022 végig együtt dolgozott a korán nagy tehetségnek kikiáltott versenyzővel.

– Megtanítottam jó technikával úszni mind a négy úszásnemben, valamint a fordulókat. Alapvetően egy utánpótlásedzőnek ez kellene, hogy legyen a fő feladata!

Nem az eredmények hajszolása lenne a lényeg, hanem az, hogy a versenyző mindig az életkorának megfelelő képzést és terhelést kapja. Ha ez így működik, akkor tudnak folyamatosan fejlődni a fiatalok – nyilatkozta a saját szerepéről Magyarovits Zoltán Kós Hubert 2024-es olimpiai bajnoki címe után a Mandinernek.

Most maga Bob Bowman is visszaigazolta az állításait. Ez ám az elismerés!