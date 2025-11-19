Megdöbbentő dolgot állít a magyar elődjeiről Kós Hubert világhírű edzője, Bob Bowman

Bob Bowman, minden idők egyik legsikeresebb úszóedzője szerint a magyar szakemberek elképesztő munkát végeztek az olimpiai és világbajnok Kós Huberttel. Az amerikai tréner, aki számos kiváló úszóval – köztük a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelsszel – dolgozott, illetve dolgozik együtt, szerdán online tartott előadást a Sport Forum Hungary résztvevőinek, mások mellett a Magyar Úszószövetség mentorprogramjában résztvevőknek, a beszélgetés során pedig természetesen szóba került a tavaly Párizsban olimpiai aranyérmes magyar versenyző is.
– Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszótechnikával érkezett hozzám, a magyar edzők elképesztő munkát végeztek vele.
Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük – idézi az MTI a Texas Egyetem csapatának trénerét.
