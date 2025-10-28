Wladár Sándor: Kós Hubert már a második legértékesebb Szoboszlai után

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának zárónapján, múlt szombaton. Két nappal korábban 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként. A Magyar Úszószövetség elnöke, a szintén hátúszásban olimpiai bajnok Wladár Sándor az Origónak értékelte Kós teljesítményét, és beszélt a magyar klasszis éremesélyeiről is a Los Angeles-i olimpián.

Kós Hubert 100 és 200 méter háton is világcsúcsot úszott. Fotó: Anadolu/Mert Alper Dervis

Kós Hubert Amerikában mindent megértett

Wladár Sándor elsőként azt hangsúlyozta, hogy már évekkel ezelőtt megjósolta a magyar úszó sikereit, és a szövetség első embere szerint Kós a hátúszók legjobbja lehet a világon.

– Én mindig az alapján ítélem meg a versenyzőimet, hogy mennyire közelítették meg a legjobb időeredményüket. Nálam az a világbajnok, aki megdönti az egyéni legjobbját. Kós Hubert hosszú ideje országos csúcsokat halmoz, nem mellesleg hat országos csúcsából kettő világcsúcs volt. Évekkel ezelőtt, 2018-ban vagy 2019-ben azt mondtam a Facebookon, hogy Kós Hubert a magyar úszósport nagy jövője. Én mindig azt gondoltam, hogy ő hátúszásra született – kezdte az olimpiai világ- és Európa-bajnok Kós Hubert teljesítményének értékelését Wladár Sándor.

A hátúszás nem a gladiátorok harca. A gyorsúszók vagy a mellúszók igazi gladiátorok. A hátúszók vékonyabbak, izomzattal nem annyira terheltek. Nagy mellkassal, vékony, hosszú kezekkel, lábakkal rendelkeznek és kell hozzá egy jó technika – amit Hubertnek megtanított Magyarovits Zoltán. A technikája öt évvel ezelőtt is kifogástalan volt. Fontos kiemelni, hogy a légzéstechnikája is kifogástalan.

Meg kell nézni, hogy veszi a levegőt. Nagyon kevés figyelmet fordítanak a szakemberek is erre – mondta Wladár Sándor, aki szerint Amerikában új behatás érte Kóst. Wladár állítása szerint könyörgött a magyar úszónak, hogy több állati fehérjét, húst egyen, de ő ezt nem érezte annyira komfortosnak.