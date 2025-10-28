úszásMagyar Úszó SzövetségKós HubertWladár Sándorúszó világkupa

Wladár Sándor: Kós Hubert már a második legértékesebb Szoboszlai után

Kós Hubert káprázatos teljesítménnyel, két világcsúccsal és a rövid pályás úszó világkupa-sorozat összetett bajnoki címével zárta a torontói hétvégét. Ezzel ő a világkupa történetében az első magyar férfi úszó, aki megnyerte az összetett pontversenyt – korábban ez csak Hosszú Katinkának sikerült. A 22 éves klasszis teljesítményét a Magyar Úszószövetség elnöke, a szintén 200 háton olimpiai bajnok Wladár Sándor értékelte, aki szerint Kós Hubert ma már Magyarország második legértékesebb sportolója Szoboszlai Dominik után.

2025. 10. 28. 8:56
Fotó: MERT ALPER DERVIS Forrás: ANADOLU
Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának zárónapján, múlt szombaton. Két nappal korábban 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként. A Magyar Úszószövetség elnöke, a szintén hátúszásban olimpiai bajnok Wladár Sándor az Origónak értékelte Kós teljesítményét, és beszélt a magyar klasszis éremesélyeiről is a Los Angeles-i olimpián.

Kós Hubert 100 és 200 méter háton is világcsúcsot úszott.
Kós Hubert 100 és 200 méter háton is világcsúcsot úszott. Fotó: Anadolu/Mert Alper Dervis

Kós Hubert Amerikában mindent megértett

Wladár Sándor elsőként azt hangsúlyozta, hogy már évekkel ezelőtt megjósolta a magyar úszó sikereit, és a szövetség első embere szerint Kós a hátúszók legjobbja lehet a világon.

– Én mindig az alapján ítélem meg a versenyzőimet, hogy mennyire közelítették meg a legjobb időeredményüket. Nálam az a világbajnok, aki megdönti az egyéni legjobbját. Kós Hubert hosszú ideje országos csúcsokat halmoz, nem mellesleg hat országos csúcsából kettő világcsúcs volt. Évekkel ezelőtt, 2018-ban vagy 2019-ben azt mondtam a Facebookon, hogy Kós Hubert a magyar úszósport nagy jövője. Én mindig azt gondoltam, hogy ő hátúszásra született – kezdte az olimpiai világ- és Európa-bajnok Kós Hubert teljesítményének értékelését Wladár Sándor.

A hátúszás nem a gladiátorok harca. A gyorsúszók vagy a mellúszók igazi gladiátorok. A hátúszók vékonyabbak, izomzattal nem annyira terheltek. Nagy mellkassal, vékony, hosszú kezekkel, lábakkal rendelkeznek és kell hozzá egy jó technika – amit Hubertnek megtanított Magyarovits Zoltán. A technikája öt évvel ezelőtt is kifogástalan volt. Fontos kiemelni, hogy a légzéstechnikája is kifogástalan.

Meg kell nézni, hogy veszi a levegőt. Nagyon kevés figyelmet fordítanak a szakemberek is erre – mondta Wladár Sándor, aki szerint Amerikában új behatás érte Kóst. Wladár állítása szerint könyörgött a magyar úszónak, hogy több állati fehérjét, húst egyen, de ő ezt nem érezte annyira komfortosnak.

Kós Hubert kirobbanóan javult hátúszásban, ennek két világcsúcs lett a jutalma.
Kós Hubert kirobbanóan javult hátúszásban, ennek két világcsúcs lett a jutalma. Fotó: NurPhoto/Indrawan Kumala 

– Amerikában ezt megértette, nem véletlen, hogy Fukuokában (itt lett először világbajnok 2023-ban 200 háton – a szerk.) hat-nyolc kiló pluszizommal jelent meg. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy kirobbanóan javult hátúszásban és más úszásnemekben is. Nagyon sokat tett ehhez hozzá az edzője, Bob Bowman is, és a csapat, amelyik körülveszi. Olimpiai és világbajnokokkal tud edzeni, akár egy pályán is. Ilyenre itthon nem lenne lehetőség. Kiemelkedő a víz alatti úszása is, ami korábban is nagyon jó volt, de nagyságrendeket fejlődött – mondta el a Magyar Úszószövetség elnöke.

Szoboszlai után Kós következik

Wladár Sándor szerint sokat számított az is, hogy rá tudott pihenni a világkupa-sorozatra, ugyanis másfél hónapot volt előtte Magyarországon, évek óta nem pihent ennyit.

– Volt szerencsém négy alkalommal találkozni vele, amíg itthon volt Magyarországon, és volt szerencsém azt is végignézni, ahogy lement az uszodába, és Németh Nándival, illetve Kovács Benedekkel együtt edzett. Bemutatta a víz alatti technikát, hogy milyen gyakorlatokat kell végezni, mentorálja is a magyar úszókat, nagyon helyesen. Kós Hubert nüansznyi dolgokat ismert fel, amik ahhoz kellettek, hogy most az legyen, aki – nyilatkozta Wladár Sándor, aki úgy érzi, Kós Hubert Magyarország második legértékesebb sportolója. 

Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top. Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja. Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik, megcsinálja, és szépen beszél róla. Végtelen szimpatikus, akárhányszor hallgatom, mindig meglepődök én is. Nemcsak az úszósportban, a magyar sportban is kiemelkedő, de ehhez kellett egy szülői háttér is

 – mondta Wladár Sándor, aki szerint nagyon komoly tartalékok vannak még Kós Hubertben.

Kós Hubert hozzáállása a magyar sportban is kiemelkedőnek számít Wladár Sándor szerint.
Kós Hubert hozzáállása a magyar sportban is kiemelkedőnek számít Wladár Sándor szerint. Fotó: Getty Images North America/Chris Tanouye

– Évekkel korábban is elmondtam és tartom, hogy szerintem az válik igazán hőssé és vonul be a történelembe, aki kettő vagy három olimpián meg tudja védeni a címét. Ha meg tudja védeni a 200 hát aranyát Los Angelesben, és aztán majd 2032-ben is, akkor oda fog érni, és úgy gondolom, hogy oda fog érni. 

Azért fog odaérni, mert olyan lelkület van ebben a fiúban, ami csak Egerszegiben és Darnyiban volt

– hangsúlyozta Wladár, aki szerint Kós elmaradt pénzeinél fontosabb, hogy a magyar sportoló Texasban edzhet. Wladár a folytatásban beszélt a Mol Új Európa Alapítvány által támogatott Hajós Alfréd edzői mentorprogramról is. 

– Van tíz mesteredzőnk, akik körülbelül húsz mentorált fiatal szakedzővel foglalkoznak közös edzőtáborokban. A magyar sportban ilyen még nem volt. Nagyon büszke vagyok, mert ez tényleg egy jó program. Most nem akarok Széchyre, meg Kiss Lászlóra mutogatni, de a magyar úszósport akkor volt nagy, amikor a két nagyszerű szakember mellett ott volt fiatal edzőként Széles Sándor, Turi György, Virth Balázs, Fehérvári Balázs, Plagányi Zsolt és még lehetne sorolni. Ha ez a program működik öt-hét év múlva, ennek a gyümölcsét majd le tudjuk aratni – árulta el picit a jövőbe tekintve.

 

