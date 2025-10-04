Nem kell feltalálni a robbanómotort – edzői hibáiról beszélt Kós Hubert nevelőedzője

Az edzők közötti tudástranszfer hatékonyságának maximalizálását hivatott elősegíteni az a mentorprogram, amelyet a Mol – Új Európa Alapítvány segítségével indít a Magyar Úszó Szövetség. Öt, kiemelkedő szakmai karrierje során olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmeseket nevelő mester – Selmeci Attila, Szokolai László, Virth Balázs, Magyarovits Zoltán és Verrasztó Zoltán – ezentúl mentorként is segíti 17 fiatal tréner munkáját. A Hajós Alfrédról elnevezett programban a mentor és mentorált is ösztöndíjban részesül.

Magyarovits Zoltán (balról a második) is mentorként adja át a tudását (Fotó: MÚSZ)

Magyarovits Zoltán kritikája

Milák Kristóf és Kós Hubert nevelőedzője is átadja a tapasztalatait.

Selmeci Attila mellett talán kevésbé volt reflektorfényben Magyarovits Zoltán, aki tíz éven keresztül irányította a 2023-ban egy Egyesült Államokban, Bob Bowmannál készülő Kós Hubert felkészülését.

A tréner 2024-ben elnyerte a mesteredzői címet, az új programban mentorként tevékenykedik majd.

– Azok a fiatal edzők, akiket érdekelt, hogy az idősebb, tapasztaltabbak hogyan dolgoznak, eddig is odamentek, és megkérdezték, érdeklődtek. Mint ahogy hozzám is annak idején, tíz éve Kaliba Viktor odajött, és elkérte Hubi edzésterveit. Menet közben, amikor újat akart csinálni, felhívott, hogy szerintem működni fog-e vagy nem. Tehát ez korábban is volt, és szerintem most is van egy pár olyan magyar úszóedző a fiatalok közül, akit ez érdekel és odamegy. Talán ezzel, hogy így keretet kap, többen és bátrabbak lesznek – reménykedett Magyarovits Zoltán, aki a Magyar Úszó Szövetségnek elárulta, sok hibát meg lehetne előzni.

– Sose értettem meg, ha valaki nem tudja, miért nem kérdezi meg.

Mindig azt szoktam mondani, ha valaki odamegy a Mercedes-gyárba, neki nem kell feltalálnia a robbanómotort meg a porlasztót. Egy nap alatt elmondják, amit 120 éve feltaláltak. Neki a legújabb technológiákhoz kell alkalmazkodnia.

Ugyanez van az úszásban is. azok a hibák, amiket én elkövettem edzőként éveken keresztül, el tudom mondani a mentoráltamnak vagy annak, aki odajön hozzám, s neki azok az évek nem esnek ki. Egyből a jóval tudja folytatni.