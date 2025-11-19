Brit figyelmeztetés: orosz kémhajó jár a szigetország közelében

A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő (RAF) pedig Boeing P–8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót. John Healey elmondta azt is, hogy a Jantar lézerrel zavarta meg a P–8 repülőgépek pilótáit. A brit védelmi miniszter szerint ez nagyon veszélyes lépés volt. Hozzátette:

a Jantar az idén már másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét.

„Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány” – fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője. Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy „vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált”. Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy

amikor a Jantar legutóbb a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett.

Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy Nagy-Britannia a fenyegetettség új korszakában él. A miniszter felidézte, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légi közlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban.