Újdonságok a nyúl üregéből

A korábbi cikkeinkben már többször szót ejtettünk arról, hogy a hazai kisüzemi söriparnak egy része, főleg a kisebb főzdék és a gerilla főzdék újdonságaikkal folyamatosan stimulálják a piacot. Ilyen főzde a Fehér Nyúl is, aki begyújtotta a rakétákat és körülbelül szeptember óta a karácsony előtti hordóérlelt tételeket nem számolva egy jó tucat sörrel örvendeztette meg a fogyasztóit. Majdnem minden hónapra jutott legalább két tétel a sörrajongók legnagyobb örömére. Vegyük is ezeket most sorra!

Időrendben haladva az ősz végi újdonságuk volt a White Heat fantázianevű florida weisse sörük.

Ez a stílus a berliner weisse sörnek egy újraértelmezése. Az alapstílust, amely egy savanykás búzasör, a hagyomány szerint némi szörpre szokták rácsapolni Berlinben. A florida weissenél pontosan ezt egyesítik a sörrel már a palackban, tehát ennél a stílusnál mindig van valamilyen gyümölcs addikció, a fehér nyúl ezen tételénél ez a fekete szeder és a papaya volt. Maga a sör 2,7%-os, azaz ez egy igazi frissítő a melegebb napokon.

Következő újdonsága volt a főzdének a Silencio névre hallgató 6,5 százalékos cold IPA. Ez a stílus is viszonylag újkeletű, és sokan keverik az IPL-el, azaz az india pale lagerrel, amely egy olyan IPA, amit lager élesztővel erjesztenek a hagyományos ale élesztő helyett. A cold IPA abban tér el ettől, hogy a maláta alapba kerülhet kukorica vagy rizs, másrészről olyan élesztőket szokás hozzá használni, amelyek gyorsan erjesztenek, de észtertermelés nélkül, hogy minél inkább tudjon a maláta alap és a komló érvényesülni sörben.

Ezt erősíti, hogy a hidegkomlózás szemben a bevett gyakorlattal, nem a főerjedés után, hanem az alatt zajlik, így pedig egy sajátos ízvilág alakul ki a sörben.

Számomra, mint minden Fiume kutatónak, az ősz legnagyobb újdonsága a főzdétől, a Rigó Jancsi nevű 10,1%-os Imperial Pastry Stout volt, amelyet a Seven Tribesmen főzdével közösen készítettek el. A Rigó Jancsi történetesen egy olyan sütemény, melyet a névadó és kalandos életű cigányprímásról neveztek el, és amely a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és többek között Katona Csaba révén pár éve egy kiállításon is bemutatkozott Fiuméban. A derék, modern fiumanoknak annyira megtetszett ez az általuk addigra már elfelejtett desszert, hogy manapság minden fiumei cukrászda és étterem újra felvette kínálatában a süteményt. Ezek fényében érthető miért övezte részemről izgatott várakozás a sör megkóstolását. A Rigó Jancsi süteményben is nagyon finom és sörben, a Fehér Nyúl gondozásában is egy nagyon magával ragadó desszertélményt ad, amelyben az intenzív kakaós jegyeket szépen kerekíti le a sör enyhe savassága.