Olimpiai aranyérmesünk nem jutott döntőbe, majd visszalépett az országos bajnokságon

Szerdától szombatig Debrecen ad otthont az úszók rövid pályás ob-jének, amely egyben válogató is a decemberi, lengyelországi Európa-bajnokságra. Az úszó országos bajnokságot kihagyják az Egyesült Államokban készülő versenyzők – Sárkány Zalán, Ábrahám Minna és Kós Hubert –, valamint Kós mellett a másik regnáló medencés olimpiai bajnok, Milák Kristóf is. A párizsi olimpia két nyílt vízi érmese – Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid – ugyanakkor ott van a mezőnyben. Utóbbi két úszó a férfi 1500 méteres gyorsúszásban már szerdán rajtkőre áll, ám a délelőtti előfutamokban erre nem volt szükség, ugyanis mindketten a délutáni időfutamba lettek beosztva.

Rasovszky Kristóf 50 méteres hátúszásban is próbálkozott az úszó országos bajnokságon. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az indulók között szerepel a rövid pályán is háromszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid, aki 37 évesen öt számban is nevezett az országos bajnokságon. Ezek közül az elsőn, 200 méteres vegyesúszásban azonban nem sikerült bejutnia a délutáni A döntőbe, miután kilencedik lett.

A nap egyik legjobban várt számában, a férfiak 100 méteres gyorsúszásában Jászó Ádám több mint egy másodperccel megverte a teljes mezőnyt, így a második Németh Nándort is, ezzel a legjobb idővel jutott a döntőbe. Női 50 méter háton is hasonlóan nagy különbség volt, Komoróczy Lora Fanni szintén bő egy másodperccel volt gyorsabb mindenkinél.

Rasovszky Kristóf bemelegítésképpen 50 méter háton is próbálkozott, itt a 14. leggyorsabb idővel a délutáni B döntőbe kvalifikált, onnan azonban visszalépett, hiszen indulás esetén nem sok pihenője lenne a fő száma előtt.

Olimpiai bajnokunk később a négy leghosszabb gyorsúszótávon, valamint a másik két hátúszószámban is elindul, legalábbis a nevezések alapján.

Úszó országos bajnokság, a szerda délelőtti előfutamok leggyorsabb magyarjai: Férfi 200 m vegyes: Zombori Gábor (Újpesti Torna Egylet) 1:59,05 perc

Női 200 m vegyes: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC–Zugló) 2:13,40 p

Férfi 100 m gyors: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46,52 másodperc

Női 100 m gyors: Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum) 54,63 mp

Férfi 100 m mell: Zombori Gábor 1:01,35 p

Női 100 m mell: Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:06,20 p

Férfi 50 m hát: Papp Sebestyén (Újpesti Torna Egylet) 24,14 mp

Női 50 m hát: Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 27,06 mp

Női 1500 m gyors: Miszlai Mira (Kőbánya Sport Club) 16:48,47 p

Férfi 1500 m gyors: Deák Levente (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 15:19,24 p

Mix 4×100 m vegyesváltó: Bálinti Úszó Egyesület 3:56,63 p

Mix 4×100 m gyorsváltó: UNI Győri Úszó Sportegyesület 3:34,82 p

Az úszó ob első döntőit szerdán 17 órától rendezik, az M4 Sporton láthatók lesznek a finálék.