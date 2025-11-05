úszásRövidpályás úszó-obúszó országos bajnokságRasovszky Kristóf

Olimpiai aranyérmesünk nem jutott döntőbe, majd visszalépett az országos bajnokságon

Szerdán elindult az úszók rövid pályás országos bajnoksága Debrecenben. Az ob első délelőttjén tizenkét úszószámban került sor előfutamokra. Olimpiai bajnokaink közül egyedüli indulóként Rasovszky Kristóf is bemutatkozott az úszó országos bajnokságon, de még nem a fő medencés számában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:27
Olimpiai bajnokaink közül Rasovszky Kristóf az egyetlen induló a debreceni rövidpályás úszó ob-n (Fotó: MTI/Derencsényi István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdától szombatig Debrecen ad otthont az úszók rövid pályás ob-jének, amely egyben válogató is a decemberi, lengyelországi Európa-bajnokságra. Az úszó országos bajnokságot kihagyják az Egyesült Államokban készülő versenyzők – Sárkány Zalán, Ábrahám Minna és Kós Hubert –, valamint Kós mellett a másik regnáló medencés olimpiai bajnok, Milák Kristóf is. A párizsi olimpia két nyílt vízi érmese – Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid – ugyanakkor ott van a mezőnyben. Utóbbi két úszó a férfi 1500 méteres gyorsúszásban már szerdán rajtkőre áll, ám a délelőtti előfutamokban erre nem volt szükség, ugyanis mindketten a délutáni időfutamba lettek beosztva.

Rasovszky Kristóf 50 méteres hátúszásban is próbálkozott az úszó országos bajnokságon
Rasovszky Kristóf 50 méteres hátúszásban is próbálkozott az úszó országos bajnokságon. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az indulók között szerepel a rövid pályán is háromszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid, aki 37 évesen öt számban is nevezett az országos bajnokságon. Ezek közül az elsőn, 200 méteres vegyesúszásban azonban nem sikerült bejutnia a délutáni A döntőbe, miután kilencedik lett.

A nap egyik legjobban várt számában, a férfiak 100 méteres gyorsúszásában Jászó Ádám több mint egy másodperccel megverte a teljes mezőnyt, így a második Németh Nándort is, ezzel a legjobb idővel jutott a döntőbe. Női 50 méter háton is hasonlóan nagy különbség volt, Komoróczy Lora Fanni szintén bő egy másodperccel volt gyorsabb mindenkinél.

Rasovszky Kristóf bemelegítésképpen 50 méter háton is próbálkozott, itt a 14. leggyorsabb idővel a délutáni B döntőbe kvalifikált, onnan azonban visszalépett, hiszen indulás esetén nem sok pihenője lenne a fő száma előtt. 

Olimpiai bajnokunk később a négy leghosszabb gyorsúszótávon, valamint a másik két hátúszószámban is elindul, legalábbis a nevezések alapján.

Úszó országos bajnokság, a szerda délelőtti előfutamok leggyorsabb magyarjai:

  • Férfi 200 m vegyes: Zombori Gábor (Újpesti Torna Egylet) 1:59,05 perc
  • Női 200 m vegyes: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC–Zugló) 2:13,40 p
  • Férfi 100 m gyors: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 46,52 másodperc
  • Női 100 m gyors: Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum) 54,63 mp
  • Férfi 100 m mell: Zombori Gábor 1:01,35 p
  • Női 100 m mell: Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:06,20 p
  • Férfi 50 m hát: Papp Sebestyén (Újpesti Torna Egylet) 24,14 mp
  • Női 50 m hát: Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 27,06 mp
  • Női 1500 m gyors: Miszlai Mira (Kőbánya Sport Club) 16:48,47 p
  • Férfi 1500 m gyors: Deák Levente (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 15:19,24 p
  • Mix 4×100 m vegyesváltó: Bálinti Úszó Egyesület 3:56,63 p
  • Mix 4×100 m gyorsváltó: UNI Győri Úszó Sportegyesület 3:34,82 p

Az úszó ob első döntőit szerdán 17 órától rendezik, az M4 Sporton láthatók lesznek a finálék.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu