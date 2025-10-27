Kós HubertHosszú Katinkaúszó vkrövidpályás úszó-világkupa

Kós Hubert húsba vágó vallomása a pénzről, Hosszú Katinka ellen esélye sincsen

Kós Hubert megerősítette azt, amit lapunk már több cikkben is jelzett: nagy valószínűséggel egy forintot sem kap a világkupa-sorozatban elért 184 ezer dolláros, átszámítva 61 millió forintos pénzdíjából. Kós Hubert egyébként ezzel az idei úszó-világkupa legsikeresebb versenyzője volt, a női bajnokot is megelőzte. Hosszú Katinka után ő a második magyar bajnok, de a rendszer miatt esélye sincs, hogy versenyre keljen a sorozat valaha volt legsikeresebb úszójával. Hosszú Katinka a győzelmek számában és pénzdíjban is utolérhetetlen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 8:48
Kate Douglass és Kós Hubert, az idei úszó-világkupa női és férfi bajnokai Fotó: INDRAWAN KUMALA Forrás: NurPhoto
Sok szempontból az úszósport profivá válását segítette elő, amikor 1988-ban létrehozták a világkupa-sorozatot, amely egyrészt egész évben való versenyzést, másrészt pénzdíjakat biztosított, ami újdonság volt az úszóknak. Az elmúlt hétvégén véget ért idei világkupa férfi bajnoka Kós Hubert lett, aki papíron 184 ezer dollárt keresett. Ezt a tekintélyes összeget, mint korábban megírtuk, valószínűleg nem veheti fel , mert Amerikában még egyetemi úszó, és a szabályok tiltják neki a pénzdíjakat. Ugyanakkor érdekes, hogy Kós sikere hogyan viszonyul a világkupa történetének legjobban kereső úszójáéhoz, aki történetesen Hosszú Katinka.

Kós Hubert volt a világkupa legjobbja, de Hosszú Katinka sikereit aligha érheti utol ebben a rendszerben
Kós Hubert volt a világkupa legjobbja, de Hosszú Katinka sikereit aligha érheti utol ebben a rendszerben. Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

Kós Hubert valósággal tarolt az idén háromfordulós világkupában, amelyben az összes hátúszószámot megnyerte, sőt a torontói záró állomáson 100 és 200 méteren is rövid pályás világcsúcsot úszott. Azóta megjelent az összesített lista, hogy ki mennyi pénzt kereshetett idén a világkupában, és Kós nemcsak a férfiak között, hanem összességében is az élen zárt, megelőzte a női bajnokot, Kate Douglasst is.

A 2025-ös úszóvilágkupa legnagyobb pénzdíjai:

  • Kós Hubert (magyar) 184 ezer dollár
  • Kate Douglass (amerikai) 182 ezer
  • Gretchen Walsh (amerikai) 140 ezer
  • Shaine Casas (amerikai) 113,5 ezer
  • Kaylee McKeown (ausztrál) 98 ezer

Kós Hubert az első magyar bajnoka lett a világkupa-sorozatnak a férfiak között, de a nőknél korábban Hosszú Katinka többször is az élen zárt. Sőt Hosszú Katinka a világkupa történetének messze a legsikeresebb úszója – a győzelmeket és a pénzt tekintve egyaránt.

Hosszú Katinka és a világkupa, avagy Kós Hubert lehetetlen küldetése

Hosszú Katinka összesen ötször volt a világkupa-sorozat bajnoka, 2012 és 2016 között minden évben ő nyert. Ezek voltak pályafutása csúcsévei, ami egybeesett a Shane Tusuppal való közös időszakával. Négy bajnoki címe van a férfiaknál a dél-afrikai Chad le Clos-nak, a nőknél pedig a svéd Therese Alshammarnak, ők követik Hosszút a sorban.

Az Iron Lady ugyanakkor abban egész biztosan verhetetlen, hogy 305 egyéni vk-versenyt nyert meg, ebben a rangsorban Chad le Clos 151 győzelemmel áll a második helyen. Kós Hubertnek a világkupa jelenlegi lebonyolításában esélye sincs ezekkel a számokkal versenyezni, a sorozat ugyanis gyakran változott az évek során.

Ez pedig igaz a pénzdíjakra is. Például 2016-ban Hosszú Katinka 386 000 dollárt keresett, ám ehhez kilenc állomáson és rengeteg futamon kellett indulnia, míg az idei sorozat mindössze három fordulóból állt. Kós így most az elképesztő tarolásával is csak Hosszú 2016-os rekordösszegének kevesebb mint a felét, 184 ezer dollárt keresett, és jó eséllyel azt sem kapja meg.

Kós Hubert: A pénz marad a World Aquatics kasszájában

Kós Hubert a Magyar Nemzet interjújában már a világkupa-sorozat előtt jelezte, hogy nem kereshet pénzt, mert egyetemi úszó, és ezt több cikkben is megírtuk a verseny hetei alatt. Most a Magyar Úszószövetségen keresztül is megerősítette, hogy a 184 ezer dollárból, átszámítva mintegy 61 millió forintból, valószínűleg semmi sem jár neki.

– Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, arról, hogy lássam, hol tartok edzettségben, mennyit tudtam fejlődni rövid pályán, a pénzdíj egyáltalán nem izgatott – fogalmazott Kós. – Tudom, ez egy elég szép összeg, az egyetemi szabályok azonban elég szigorúak abban a tekintetben, hogy mennyi pénzt kaphatok a versenyzés után. Azaz most két dolog számít: az úszóteljesítmény és az, hogy mindenben kövessem az NCAA előírásait. Azt majd az összeférhetőséget vizsgáló részleg megmondja, jogosult vagyok-e bármennyire a díjazásból vagy sem. Ebben egyébként semmi újdonság nincs, hiszen 2022-ben is részt vettem a világkupán, és az akkor nyert, igaz, a mostanihoz képest jóval szerényebb pénzdíjam is bent maradt a World Aquatics kasszájában hasonló okokból.

Külföldi híreink

