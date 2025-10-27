Kós Hubert húsba vágó vallomása a pénzről, Hosszú Katinka ellen esélye sincsen

Sok szempontból az úszósport profivá válását segítette elő, amikor 1988-ban létrehozták a világkupa-sorozatot, amely egyrészt egész évben való versenyzést, másrészt pénzdíjakat biztosított, ami újdonság volt az úszóknak. Az elmúlt hétvégén véget ért idei világkupa férfi bajnoka Kós Hubert lett, aki papíron 184 ezer dollárt keresett. Ezt a tekintélyes összeget, mint korábban megírtuk, valószínűleg nem veheti fel , mert Amerikában még egyetemi úszó, és a szabályok tiltják neki a pénzdíjakat. Ugyanakkor érdekes, hogy Kós sikere hogyan viszonyul a világkupa történetének legjobban kereső úszójáéhoz, aki történetesen Hosszú Katinka.

Kós Hubert volt a világkupa legjobbja, de Hosszú Katinka sikereit aligha érheti utol ebben a rendszerben. Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

Kós Hubert valósággal tarolt az idén háromfordulós világkupában, amelyben az összes hátúszószámot megnyerte, sőt a torontói záró állomáson 100 és 200 méteren is rövid pályás világcsúcsot úszott. Azóta megjelent az összesített lista, hogy ki mennyi pénzt kereshetett idén a világkupában, és Kós nemcsak a férfiak között, hanem összességében is az élen zárt, megelőzte a női bajnokot, Kate Douglasst is.

A 2025-ös úszóvilágkupa legnagyobb pénzdíjai:

Kós Hubert (magyar) 184 ezer dollár

Kate Douglass (amerikai) 182 ezer

Gretchen Walsh (amerikai) 140 ezer

Shaine Casas (amerikai) 113,5 ezer

Kaylee McKeown (ausztrál) 98 ezer

Kós Hubert az első magyar bajnoka lett a világkupa-sorozatnak a férfiak között, de a nőknél korábban Hosszú Katinka többször is az élen zárt. Sőt Hosszú Katinka a világkupa történetének messze a legsikeresebb úszója – a győzelmeket és a pénzt tekintve egyaránt.

Hosszú Katinka és a világkupa, avagy Kós Hubert lehetetlen küldetése

Hosszú Katinka összesen ötször volt a világkupa-sorozat bajnoka, 2012 és 2016 között minden évben ő nyert. Ezek voltak pályafutása csúcsévei, ami egybeesett a Shane Tusuppal való közös időszakával. Négy bajnoki címe van a férfiaknál a dél-afrikai Chad le Clos-nak, a nőknél pedig a svéd Therese Alshammarnak, ők követik Hosszút a sorban.

Az Iron Lady ugyanakkor abban egész biztosan verhetetlen, hogy 305 egyéni vk-versenyt nyert meg, ebben a rangsorban Chad le Clos 151 győzelemmel áll a második helyen. Kós Hubertnek a világkupa jelenlegi lebonyolításában esélye sincs ezekkel a számokkal versenyezni, a sorozat ugyanis gyakran változott az évek során.

Ez pedig igaz a pénzdíjakra is. Például 2016-ban Hosszú Katinka 386 000 dollárt keresett, ám ehhez kilenc állomáson és rengeteg futamon kellett indulnia, míg az idei sorozat mindössze három fordulóból állt. Kós így most az elképesztő tarolásával is csak Hosszú 2016-os rekordösszegének kevesebb mint a felét, 184 ezer dollárt keresett, és jó eséllyel azt sem kapja meg.