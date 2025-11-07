Áder JánoskörnyezettudatosGDP

Planet Budapest: ismét a magyar fővárosban rendezik meg a fenntarthatósági expót

Áder János bejelentette, hogy 2026-ban ismét a magyar főváros ad otthont a Planet Budapest Fenntarthatósági Expónak. A rendezvény célja, hogy a hazai vállalatok és intézmények bemutassák a környezettudatos megoldásaikat, miközben a fiatalok interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg a fenntartható fejlődés elveivel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 22:57
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke fenntarthatósági témájú előadást tart diákoknak a Sárvár Arénában 2025. október 8-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Jövőre Budapesten ismét megrendezik a Planet Budapest fenntarthatósági expót – jelentette be Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elnöke – írta a Hiradó.

A rendezvényt 2026. február 25-től tartják egy hónapon át a Vasúttörténeti Parkban, immár harmadik alkalommal. 

Az expó célja, hogy a magyar vállalkozások bemutathassák a fenntarthatósághoz kapcsolódó termékeiket és szolgáltatásaikat, miközben interaktív programokkal várják az általános és középiskolás diákokat. 

Áder János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott előadásában hangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődés közgazdaságtana nem csupán a GDP-ben méri a növekedést, hanem figyelembe veszi a gazdasági tevékenységek társadalmi, egészségügyi és környezeti hatásait is.

 Kiemelte, hogy Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia, a Makronóm Intézet és a Hétfa Kutatóintézet már kidolgozott egy új módszertant, amely a gazdasági mellett humán és környezeti tényezőket is mér. 

Az előadásban különbséget tett a lineáris és a körkörös gazdasági modell között, utóbbi lényege, hogy a hulladék újrahasznosítható erőforrásként jelenik meg. Az esemény interaktív elemei során a hallgatóság is részt vehetett a témák feldolgozásában, többek között megtudhatták, hogy a világ GDP-jének 55 százaléka közvetlenül vagy közvetve a természetes ökoszisztémák szolgáltatásaitól függ.

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke fenntarthatósági témájú előadást tart diákoknak a Sárvár Arénában 2025. október 8-án ( Forrás: MTI/Katona Tibor)


