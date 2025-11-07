Planet Budapest: ismét a magyar fővárosban rendezik meg a fenntarthatósági expót

Jövőre Budapesten ismét megrendezik a Planet Budapest fenntarthatósági expót – jelentette be Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elnöke – írta a Hiradó.

A rendezvényt 2026. február 25-től tartják egy hónapon át a Vasúttörténeti Parkban, immár harmadik alkalommal.

Az expó célja, hogy a magyar vállalkozások bemutathassák a fenntarthatósághoz kapcsolódó termékeiket és szolgáltatásaikat, miközben interaktív programokkal várják az általános és középiskolás diákokat.

Áder János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott előadásában hangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődés közgazdaságtana nem csupán a GDP-ben méri a növekedést, hanem figyelembe veszi a gazdasági tevékenységek társadalmi, egészségügyi és környezeti hatásait is.

Kiemelte, hogy Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia, a Makronóm Intézet és a Hétfa Kutatóintézet már kidolgozott egy új módszertant, amely a gazdasági mellett humán és környezeti tényezőket is mér.

Az előadásban különbséget tett a lineáris és a körkörös gazdasági modell között, utóbbi lényege, hogy a hulladék újrahasznosítható erőforrásként jelenik meg. Az esemény interaktív elemei során a hallgatóság is részt vehetett a témák feldolgozásában, többek között megtudhatták, hogy a világ GDP-jének 55 százaléka közvetlenül vagy közvetve a természetes ökoszisztémák szolgáltatásaitól függ.