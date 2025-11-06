Közel negyven éve nyitott Debrecen első privát étterme, az azóta is sikerrel működő Flaska

Aki ma étteremkalauzok alapján választ magának célpontot egy belsőmagyarországi vidéki várost megcélzó utazása előtt, a bőség zavarával küszködhet, ellentétben a 2017 és 2022 közötti fél évtizeddel, amikor egyedül a Dining Guide jelentett szakmai igazodási pontot. Azóta 2022-ben megjelent a minden évben megújuló a magyar Michelin-kalauz, több kiadást megélt a Street Kitchen Guide, melyek közül a 2025/2026-os van ezidőtájt a polcokon és idén szeptemberben ismét megjelent a Gault&Millau étteremkalauz is. Jómagam leginkább utóbbira támaszkodom, de ha egy adott városban már minden oda bekerült helyet sikerült végiglátogatni, akkor a Street Kitchen Guide-ban keresek tippeket.

Utóbbival kapcsolatban két kritikai megjegyzésem van, az egyik, hogy az egyes kategóriák kimagasló egységei sok esetben kimaradnak, a másik, hogy teljességgel komolyanvehetetlenek a toplisták. Hogy ne maradjon a levegőben ez a kijelentés hadd hozzak néhány példát. A fine dining kategóriában az első két hely egyértelmű: összesen két olyan éttermünk van, mely két Michelin csillagnak örvend a Platán Gourmet és a Stand, ezek futottak be, de a harmadik nem a világszinten jegyzett Salt, nem is valamelyik csillagos hely a Borkonyhától az esztergomi 42-n át az Essenciáig, hanem az egyébként egyértelműen kiemelkedő, de más ligában játszó Rutin.

A cukrászdák esetében a még durvább a helyzet. A méltán „best of the best” díjas Mihályi patisserie s az e címet szintén megérdemelten elnyert Málna be sem került (!), mint ahogy hiányzik a szakma csúcsát képviselő „La Boutique By Meinhart & VDR Hungary” is. Az első három helyen korrekt, de csúcsokra nem törő cukrászdákat találunk.

A vendéglők és csárdák szintén hármas toplistáját a fősodratú, felsőközépkategóriás Csalánosi vezeti, nem rossz hely, de hasonló akad több tucat. A csárdák között az első helyre esélyes Vígmolnár és a Veszely be sem került, mint ahogy a saját nemesítésű és tenyésztésű halból dolgozó Akasztói halascsárda sem. Az első helyezettnél egyébként sokkal magasabb teljesítményt nyújt a kalauzba legalább bekerült Gléda, Kami vagy Szék, melyek ugyan nem csárdák, de ebbe a fejezetbe illesztették őket.